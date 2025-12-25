Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине
Украинские защитники за более чем 100 дней деоккупировали пять сел в Днепропетровской области. Основная часть операции проходила осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 225 отдельный штурмовой полк в Telegram.
"Пять освобожденных сел в Днепропетровской области. Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса", - сказано в сообщении полка.
Согласно видео, которое обнародовали воины, речь о следующих селах:
- Орестополь;
- Сосновка;
- Хорошее;
- Вороное;
- Новоселовка.
Фото: освобожденные населенные пункты на карте (нажмите, чтобы увеличить)
Там уточнили, что воины 3-го штурмового батальона 225 ОШП все это время находились на позициях и проводили контратаки. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней удерживало позиции и продвигалось вперед.
Все защитники, которые участвовали в операции, представлены к госнаградам.
Бои в Днепропетровской области
Напомним, еще в конце августа этого года в Оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" заявили о том, что россиянам удалось прорваться на территорию Днепропетровской области.
Тогда аналитики DeepState cообщили, что российские оккупанты заняли села Запорожское и Новогеоргиевка.
С тех пор на территории региона продолжаются активные боевые действия.
На прошлой неделе стало известно, что украинские воины остановили механизированный штурм врага в Днепропетровской области. У россиян были потери.