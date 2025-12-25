Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине

Украинские защитники за более чем 100 дней деоккупировали пять сел в Днепропетровской области. Основная часть операции проходила осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 225 отдельный штурмовой полк в Telegram.

"Пять освобожденных сел в Днепропетровской области. Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса", - сказано в сообщении полка. Согласно видео, которое обнародовали воины, речь о следующих селах: Орестополь;

Сосновка;

Хорошее;

Вороное;

Новоселовка. Фото: освобожденные населенные пункты на карте (нажмите, чтобы увеличить) Там уточнили, что воины 3-го штурмового батальона 225 ОШП все это время находились на позициях и проводили контратаки. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней удерживало позиции и продвигалось вперед. Все защитники, которые участвовали в операции, представлены к госнаградам.