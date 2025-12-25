ua en ru
Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

Украина, Четверг 25 декабря 2025 17:16
UA EN RU
Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света Иллюстративное фото: проблема в повреждениях сетей, а не генерации (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на довольно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

"Что касается общей ситуации по генерации, работает у нас на сегодня вся генерация. Мы вышли на достаточно мощный показатель при имеющейся доступной генерации, подчеркиваю", - отметил он.

Замулко добавил, что ограничения не связаны с генерацией. Проблема в сетях - из-за значительных повреждений после атак российского режима действуют сетевые ограничения, поскольку обеспечить нормальную передачу электроэнергии трудно.

Именно это в большинстве случаев заставляет переходить к графикам отключения электроэнергии. Также Украина согласовала с партнерами в Европейском союзе перетоки электроэнергии и при необходимости импортирует электричество для балансировки системы. Тем не менее, ограничения сохраняются и будут действовать из-за повреждения сетей.

Тем временем во второй половине дня 25 декабря в нескольких западных регионах облэнерго сообщили об отмене действия графиков отключения электроэнергии до конца суток. Графики отменены во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В остальной части Украины ситуация значительно хуже. Из-за повреждения энергосистем вводили аварийные графики отключения в Сумской и Полтавской областях. Сохраняются жесткие графики в Киеве, Запорожье, Одессе, Днепре и многих других городах и регионах.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений электроэнергии сегодня, 25 декабря, можно в материале РБК-Украина.

