Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

В Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на довольно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

"Что касается общей ситуации по генерации, работает у нас на сегодня вся генерация. Мы вышли на достаточно мощный показатель при имеющейся доступной генерации, подчеркиваю", - отметил он.

Замулко добавил, что ограничения не связаны с генерацией. Проблема в сетях - из-за значительных повреждений после атак российского режима действуют сетевые ограничения, поскольку обеспечить нормальную передачу электроэнергии трудно.

Именно это в большинстве случаев заставляет переходить к графикам отключения электроэнергии. Также Украина согласовала с партнерами в Европейском союзе перетоки электроэнергии и при необходимости импортирует электричество для балансировки системы. Тем не менее, ограничения сохраняются и будут действовать из-за повреждения сетей.