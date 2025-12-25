ua en ru
Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб

Украина, Четверг 25 декабря 2025 14:41
Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб
Автор: Антон Корж

Силы обороны Украины днем 25 декабря удачно поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ. Для поражения использовали крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 25 декабря, подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы, цель удачно поражена. Масштабы ущерба оккупантов уточняются.

Отдельно в ГШ ВСУ отметили, что Новошахтинский НПЗ является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России. Также НПЗ непосредственно поставляет нефтепродукты российской оккупационной армии в Украине - в частности дизельное топливо и авиационный керосин.

"Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее мы писали, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод днем 25 декабря уже в очередной раз оказался под атакой. На заводе прогремело до 10 взрывов, начался сильный пожар, что уже подтвердили российские власти и открытые источники. Завод в результате атаки выведен из строя.

Кроме НПЗ, в ночь на 25 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту Темрюк и в Оренбурге. В порту вспыхнули резервуары с нефтепродуктами, а в Оренбурге остановился газоперерабатывающий завод.

