Украина ежемесячно применяет "Длинный Нептун" и баллистические ракеты, - Сметанин
Украинская армия ежемесячно активно использует ракеты "Длинный Нептун" и применяет баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году.
"Мы ежемесячно его активно применяем, как и баллистические ракеты. Баллистические ракеты ежемесячно применяются и "Длинный Нептун" также применяется на регулярной основе", - сказал Сметанин.
Кроме того, комментарий относительно баллистики украинского производителя сделал и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.
"Мы не ответим вам больше, чем сказал президент: "У нас есть своя баллистическая ракета, которая серийно изготавливается и есть успешное ее применение", - заявил Камышин.
Сметанин добавил, что "вы могли видеть их в новостях".
Что известно о ракетах украинского производства
Напомним, 1 октября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету. Он сообщал, что она уже прошла летные испытания.
"Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдан" ежемесячно", - рассказал тогда Зеленский.
Под конец того же месяца нардеп и глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев тоже проинформировал, что некоторые ракеты украинского производства уже прошли испытания. Однако были проблем с комплектующими, которые необходимы для них.
Позже, 1 ноября, директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что уже в 2025 году Украина будет иметь собственные ракеты. Он уточнил, что речь идет о крылатых и баллистических.
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