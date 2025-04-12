Украина ежемесячно применяет "Длинный Нептун" и баллистические ракеты, - Сметанин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году.

"Мы ежемесячно его активно применяем, как и баллистические ракеты. Баллистические ракеты ежемесячно применяются и "Длинный Нептун" также применяется на регулярной основе", - сказал Сметанин.

Кроме того, комментарий относительно баллистики украинского производителя сделал и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

"Мы не ответим вам больше, чем сказал президент: "У нас есть своя баллистическая ракета, которая серийно изготавливается и есть успешное ее применение", - заявил Камышин.

Сметанин добавил, что "вы могли видеть их в новостях".