ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров: что известно

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 22:54
UA EN RU
В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров: что известно Фото: крылатая ракета "Фламинго" (Ефрем Лукацкий, Associated Press)
Автор: Антон Корж

В сети появились фото украинской ракеты с названием "Фламинго". Утверждается, что она уже находится в серийном производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского фотожурналиста Ефрема Лукацкого.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 км, уже в серийном производстве", - написал он, приложив фото.

В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров: что известноФото: ракета "Фламинго" (Ефрем Лукацкий, Associated Press)

В сети также пишут, что ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025, она имеет следующие тактико-технические характеристики:

  • БЧ: 1000 кг
  • Дальность: до 3000 км
  • Стартовая масса: 6 тонн
  • Размах фиксированного крыла: 6 метров
  • Скорость: до 900 км/ч
  • Система наведения: комбинированная - спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная

В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров: что известноФото: крылатая ракета FP-5 (Milanion Group)

Создание баллистики в Украине

Напомним, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистических ракет. Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

Более подробно о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракеты
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия