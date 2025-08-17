В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров: что известно

В сети появились фото украинской ракеты с названием "Фламинго". Утверждается, что она уже находится в серийном производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского фотожурналиста Ефрема Лукацкого .

В сети также пишут, что ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025, она имеет следующие тактико-технические характеристики:

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 км, уже в серийном производстве", - написал он, приложив фото.

Создание баллистики в Украине

Напомним, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистических ракет. Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

Более подробно о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.