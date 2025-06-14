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"Сапсан" пошел в серию? Зеленский сделал заявление об украинской баллистике

Суббота 14 июня 2025 13:30
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"Сапсан" пошел в серию? Зеленский сделал заявление об украинской баллистике Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжается активная подготовка к массовому производству отечественных баллистических ракет "Сапсан".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"Мы очень много сегодня провели совещаний по ударам КАБами, дронами, оптоволокно и тому подобное. И также мы проводили совещания по ракетам", - сказал он.

По его словам, положительные испытания этого оружия были проведены еще раньше, а сейчас в центре внимания - масштабирование производства.

"Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве - я сказать не могу", - подчеркнул Зеленский, не раскрывая деталей из соображений безопасности.

Он также добавил, что ракета "Сапсан" - не новая разработка, ее испытания были успешно проведены еще до сегодняшнего дня.

Что известно о "Сапсане"

"Сапсан" - это украинская оперативно-тактическая баллистическая ракета, которую разрабатывает ряд предприятий оборонной отрасли.

Комплекс создается для поражения важных целей на большом расстоянии - в частности, командных пунктов, складов боеприпасов, техники и аэродромов противника.

Украинская баллистика

Накануне президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсуждали обеспечение украинских подразделений, комплектацию бригад, а также украинскую ракетную программу.

По его словам, вопрос баллистических ракет сейчас среди самых высоких приоритетов оборонного планирования.

Ранее советник президента по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин заявлял, что Украина уже запустила серийное производство баллистических ракет.

А министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин подтвердил, что такое вооружение активно применяется - по меньшей мере раз в месяц.

Более подробно о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.

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