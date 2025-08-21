Успех на 3000 километров. Зеленский сделал важное заявление о ракете "Фламинго"
Дальнобойная крылатая ракета "Фламинго" стала большим успехом украинской ракетной программы. Совсем скоро она уйдет в массовое производство.
Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, уже прошли испытания ракеты "Фламинго"
"И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 000 километров, это важно", - отметил президент.
При этом он подчеркнул, что подробности о "Фламинго" обнародовать рано, пока нет возможности применять их сотнями.
"К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы", - добавил Зеленский.
Что известно о ракете "Фламинго"
На прошлой неделе в сети появилось первое фото украинской крылатой ракеты "Фламинго". Тогда же стало известно, что она пошла в серийное производство.
Фото: ракета "Фламинго" (Ефрем Лукацкий, Associated Press)
Украинский профильный ресурс Defence Express считает, что это с большой долей вероятности аналог или полная копия крылатой ракеты FP-5. Ее модель еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.
Тогда же были названы основные характеристики:
- дальность - 3 000 км
- максимальная скорость - 950 км/ч
- размах крыла - 6 метров
- максимальная масса - 6 тонн
- масса боевой части - 1 тонна
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда настанет "ключевой момент".
Напомним, в июне Зеленский говорил об активной подготовке к массовому производству баллистических ракет "Сапсан".
До этого его советник по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин заявлял, что Украина уже запустила серийное производство своей баллистики. А уже бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (ныне гендиректор "Укроборонпрома") Герман Сметанин подтверждал, что такие ракеты применяются по меньшей мере раз в месяц, как и так называемые "Длинные Нептуны".
Впервые о создании украинской баллистической ракеты Зеленский сообщил в октябре 2024 года. На тот момент она уже успешно прошла летные испытания.