ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)

Вторник 17 июня 2025 13:46
UA EN RU
Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция) "Опека до усыновления" позволяет ребенку быстрее попасть в новую семью (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кандидаты в усыновители в Украине получили возможность оформлять так называемую "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Что такое "опека до усыновления"

Украинцам рассказали, что отныне кандидаты в усыновители могут оформить "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.

Уточняется, что такая возможность была введена на замену "временному устройству ребенка в семью кандидатов в усыновители".

Согласно опубликованной информации, "опека до усыновления" по сравнению с временным устройством:

  • обеспечивает лучшую защиту прав ребенка;
  • дает больше возможностей (в частности - финансовых) для кандидатов в усыновители;
  • помогает ребенку быстрее попасть в заботливую семью, а не оставаться в учреждении;
  • дает семье и ребенку время и возможность лучше узнать друг друга.

Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)Что изменилось для детей и кандидатов в усыновители и почему это важно (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто именно может оформить "опеку до усыновления"

"Опеку до усыновления" могут оформить кандидаты в усыновители, которые:

  • имеют положительное заключение о целесообразности усыновления;
  • подали заявление об усыновлении в суд.

Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)Кто может оформить "опеку до усыновления" (инфографика: kmu.gov.ua)

Как оформить "опеку до усыновления" и что будет дальше

Для того чтобы оформить "опеку до усыновления", украинцам нужно выполнить ряд шагов:

  • обратиться в службу по делам детей (которая ведет дело ребенка);
  • подать соответствующее заявление;
  • дождаться назначения опеки (чтобы ребенок начал жить в семье).

При этом служба по делам детей по месту жительства будет посещать семью (привлекая к этому работников центра социальных служб или специалиста по социальной работе) - для контроля условий воспитания ребенка.

После того как решение суда об усыновлении вступит в силу:

  • такая опека прекращается;
  • ребенок дальше продолжает жить в семье - на правах дочери или сына.

Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)Оформление "опеки до усыновления" и ее результат (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей заранее определить опекунов для их детей на случай смерти или других обстоятельств.

Учитывая это, в Верховной Раде предлагают ввести важные нормы, которые действуют в США и ЕС.

Читайте также, как получить консультацию по вопросам усыновления и семейных форм воспитания и стать кандидатом на усыновление ребенка через государственный портал "Дія".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Дети Советы родителям
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде