Усыновление по-новому: как забрать ребенка в семью до решения суда (инструкция)
Кандидаты в усыновители в Украине получили возможность оформлять так называемую "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Что такое "опека до усыновления"
Украинцам рассказали, что отныне кандидаты в усыновители могут оформить "опеку до усыновления" - чтобы ребенок мог жить в семье еще до решения суда.
Уточняется, что такая возможность была введена на замену "временному устройству ребенка в семью кандидатов в усыновители".
Согласно опубликованной информации, "опека до усыновления" по сравнению с временным устройством:
- обеспечивает лучшую защиту прав ребенка;
- дает больше возможностей (в частности - финансовых) для кандидатов в усыновители;
- помогает ребенку быстрее попасть в заботливую семью, а не оставаться в учреждении;
- дает семье и ребенку время и возможность лучше узнать друг друга.
Что изменилось для детей и кандидатов в усыновители и почему это важно (инфографика: kmu.gov.ua)
Кто именно может оформить "опеку до усыновления"
"Опеку до усыновления" могут оформить кандидаты в усыновители, которые:
- имеют положительное заключение о целесообразности усыновления;
- подали заявление об усыновлении в суд.
Кто может оформить "опеку до усыновления" (инфографика: kmu.gov.ua)
Как оформить "опеку до усыновления" и что будет дальше
Для того чтобы оформить "опеку до усыновления", украинцам нужно выполнить ряд шагов:
- обратиться в службу по делам детей (которая ведет дело ребенка);
- подать соответствующее заявление;
- дождаться назначения опеки (чтобы ребенок начал жить в семье).
При этом служба по делам детей по месту жительства будет посещать семью (привлекая к этому работников центра социальных служб или специалиста по социальной работе) - для контроля условий воспитания ребенка.
После того как решение суда об усыновлении вступит в силу:
- такая опека прекращается;
- ребенок дальше продолжает жить в семье - на правах дочери или сына.
Оформление "опеки до усыновления" и ее результат (инфографика: kmu.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей заранее определить опекунов для их детей на случай смерти или других обстоятельств.
Учитывая это, в Верховной Раде предлагают ввести важные нормы, которые действуют в США и ЕС.
Читайте также, как получить консультацию по вопросам усыновления и семейных форм воспитания и стать кандидатом на усыновление ребенка через государственный портал "Дія".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.