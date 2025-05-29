Инвалидность под вопросом? Кому из украинцев нужно пройти оценивание с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года отдельные категории лиц должны обязательно пройти оценивание повседневного функционирования. Это связано с внедрением в Украине новой системы.

Подробнее о введенных для украинцев изменениях, их целях, а также кому именно нужно пройти оценивание, кого это не касается, как подготовиться к процедуре и чего от нее ожидать, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда и что именно изменилось для украинцев

1 января 2025 года в Украине стартовала масштабная реформа: на смену медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) пришла система оценивания повседневного функционирования.

Это упрощает прохождение пути к получению статуса инвалидности, ведь большинство процессов:

сокращены;

цифровизированы.

При этом все этапы для оценивания фиксируются в электронной системе, что делает невозможным коррупционные злоупотребления.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что речь идет о современном подходе, который фокусируется на реальных потребностях человека, а не только на формальных диагнозах или медицинских справках.

Цель такого оценивания - определить, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека (что именно ограничивает его функционирование, с какими барьерами он сталкивается, в какой поддержке нуждается от государства).

При этом реформа обеспечивает доступ к этой услуге независимо от того, где находится человек - в Украине или за границей.

"Если есть потребность в поддержке, если есть значительное нарушение функционирования - государство должно быть рядом. В том числе тогда, когда человек вынужденно выехал из страны из-за войны или других обстоятельств", - отметили в Минздраве.

В рамках системы оценивания повседневного функционирования человека:

врачи-практики оценивают, как человек может функционировать в повседневной жизни;

результаты оценивания влияют на решение о продлении или пересмотре статуса инвалидности;

на основе коллегиального решения формируется индивидуальная программа реабилитации.

Что изменилось после внедрения новой системы оценивания повседневного функционирования человека (скриншот: t.me/uriad24)

Кому нужно пройти оценивание с 1 апреля

Украинцам объяснили, что оценивание повседневного функционирования лица должны пройти те из граждан, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок.

Следовательно, сделать это с 1 апреля 2025 года должны:

мужчины в возрасте 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности (если их повторный осмотр должен был состояться в 2022-2024 годах, но не состоялся);

другие люди, которые также не прошли повторный осмотр во время военного положения (это нужно сделать до 1 апреля 2026 года).

Кому нужно пройти оценивание с 1 апреля (скриншот: t.me/uriad24)

Кому не нужно проходить оценивание

Учитывая вышесказанное, не нужно проходить оценивание повседневного функционирования:

людям, которым инвалидность установили в 2025 году, и срок пересмотра еще не наступил;

людям с бессрочным статусом инвалидности;

военным и лицам гражданской защиты (поскольку для них действуют отдельные правила);

людям, которые живут на оккупированных или прифронтовых территориях;

людям, которые имеют сложные заболевания или нарушения (например, нет конечности, органа слуха или зрения, есть онкопатология или психические расстройства).

Кому оценивание с 1 апреля проходить не нужно (скриншот: t.me/uriad24)

Как подготовиться к оцениванию и чего ждать

В рамках подготовки к оцениванию повседневного функционирования, украинцам нужно:

обратиться к своему врачу (семейному, терапевту или профильному);

получить от него электронное направление на оценивание;

выбрать вместе с ним медицинское учреждение из актуального списка.

После того как дело человека поставят в очередь на рассмотрение, ему поступит уведомление - о дате и времени рассмотрения.

Стоит отметить также, что:

оценивание проводит экспертная команда из не менее трех практикующих врачей;

решение принимается коллегиально;

результаты автоматически фиксируются в соответствующей электронной системе.

Подготовка и проведение оценивания (скриншот: t.me/uriad24)

В заключение стоит отметить, что узнать, нужно ли вам проходить оценивание (или наступил ли срок повторного осмотра), всегда можно у своего врача.