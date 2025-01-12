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Государственная поддержка усыновителей в Украине: как получить консультацию

Украина, Воскресенье 12 января 2025 23:40
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Государственная поддержка усыновителей в Украине: как получить консультацию Фото: государственную помощь для усыновителей можно получить в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине работает горячая линия "Линия заботы", которая предоставляет консультации по вопросам усыновления и семейных форм воспитания. Она подойдет тем, кто хочет усыновить ребенка или уже принял его в свою семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Обратиться на горячую линию могут все, кто нуждается в информации об усыновлении, создании приемной семьи, детских домах семейного типа, опеке, попечительстве или услуге патроната над ребенком.

На платформе "Украина для каждого ребенка" и через "Линию заботы" можно получить

  • юридические разъяснения,
  • советы по подготовке к принятию ребенка,
  • рекомендации для успешной адаптации детей в семье.

Подробная информация доступна на единой государственной платформе "Украина для каждого ребенка".

Напомним, что в "Дії" можно подать заявку на консультацию по усыновлению ребенка. Это позволит оценить свою готовность к этому шагу и узнать все нюансы процедуры.

Подробнее об этом можно прочитать в материале РБК-Украина.

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