ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

"Детские" выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в Украине

Четверг 05 февраля 2026 17:34
UA EN RU
"Детские" выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в Украине Оформление и получение ключевых "детских" выплат в Украине упростили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.

Читайте также: От беременности до школы: как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и где их оформить

Главное:

  • Упрощение подачи заявления: Теперь его примут не только в ПФУ, но и ближе к дому.
  • Зачисление средств: Получить некоторые "детские" выплаты можно по-новому.
  • Больше покупок: Тратить помощь разрешили на расширенный перечень категорий товаров для детей.
  • Гибкие сроки: Родители получили дополнительные месяцы, чтобы успеть оформить выплаты.
  • Цифровизация: Вскоре оформить выплаты можно будет в приложении "Дія".

Что изменило правительство для родителей в Украине

Украинцам рассказали, что чиновники усовершенствовали механизм выплат помощи семьям с детьми.

Так, Кабинет министров принял решение, которое упрощает оформление и выплату ключевых "детских" пособий:

  • в связи с беременностью и родами;
  • по уходу за ребенком до года;
  • "єЯсла".

"С начала года фиксируем значительный ажиотаж, вызванный вступлением в силу нового закона. Однако родители маленьких детей не должны ждать в длинных очередях, чтобы оформить помощь", - объяснили гражданам.

Отмечается, что принятые сегодня (в четверг, 5 февраля) решения делают этот процесс значительно быстрее, проще и доступнее.

&quot;Детские&quot; выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в УкраинеМеханизм выплат помощи семьям с детьми усовершенствовали (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Почему подать заявление стало проще

В Минсоцполитики рассказали, что отныне подать заявление стало проще.

Речь идет о том, что теперь для этого обратиться можно:

  • не только в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • но и в ЦНАП или к уполномоченным представителям громад.

"Быстрее, ближе к дому и без очередей", - отметили в ведомстве.

Как изменился механизм зачисления средств

Был также обновлен механизм зачисления средств:

  • помощь в связи с беременностью и родами можно оформить на текущий счет "Дія.Картки" (без специального режима использования);
  • помощь по уходу до года и "єЯсла" уже можно получать на любую карточку со специальным режимом использования (ПФУ откроет такой счет через отделение АО "Ощадбанк" при обращении);
  • вскоре появится возможность оформить эти пособия через приложение "Дія" - Министерство социальной политики и Минцифры работают над техническим запуском.

Как расширили возможность использования средств

"Больше возможностей использования средств", - сообщили в Минсоцполитики.

Уточняется, что был расширен перечень категорий, на которые семьи могут направлять:

  • помощь до года;
  • выплаты в пределах "єЯсла".

"Это позволяет оплачивать больше товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка", - объяснили гражданам.

Почему времени для обращения стало больше

В завершение в Минсоцполитики сообщили, что времени для обращения граждан стало больше:

  • заявление на пособие по уходу до года теперь можно подать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился один год;
  • срок оформления помощи "єЯсла" также продлен.

"Если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода - с месяца после первого дня рождения ребенка (но не ранее января 2026 года) и до трехлетнего возраста", - объяснили украинцам.

&quot;Детские&quot; выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в УкраинеПубликация пресс-службы министерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, ранее мы объясняли, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и лишних бумаг.

Кроме того, мы рассказывали о помощи семьям в Киеве - кто и при каких условиях имеет право получить 7 500 гривен на ребенка.

Читайте также, как изменились правила оформления и выплаты помощи 800+ для украинцев со статусом беженца в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Министерство социальной политики ЦПАУ Денежные переводы Дия Выплаты на ребенка Выплаты Документы Товары Советы родителям Рождение ребенка
Новости
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ