"Детские" выплаты станет легче получить и потратить: что изменилось для родителей в Украине
Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.
Главное:
- Упрощение подачи заявления: Теперь его примут не только в ПФУ, но и ближе к дому.
- Зачисление средств: Получить некоторые "детские" выплаты можно по-новому.
- Больше покупок: Тратить помощь разрешили на расширенный перечень категорий товаров для детей.
- Гибкие сроки: Родители получили дополнительные месяцы, чтобы успеть оформить выплаты.
- Цифровизация: Вскоре оформить выплаты можно будет в приложении "Дія".
Что изменило правительство для родителей в Украине
Украинцам рассказали, что чиновники усовершенствовали механизм выплат помощи семьям с детьми.
Так, Кабинет министров принял решение, которое упрощает оформление и выплату ключевых "детских" пособий:
- в связи с беременностью и родами;
- по уходу за ребенком до года;
- "єЯсла".
"С начала года фиксируем значительный ажиотаж, вызванный вступлением в силу нового закона. Однако родители маленьких детей не должны ждать в длинных очередях, чтобы оформить помощь", - объяснили гражданам.
Отмечается, что принятые сегодня (в четверг, 5 февраля) решения делают этот процесс значительно быстрее, проще и доступнее.
Механизм выплат помощи семьям с детьми усовершенствовали (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Почему подать заявление стало проще
В Минсоцполитики рассказали, что отныне подать заявление стало проще.
Речь идет о том, что теперь для этого обратиться можно:
- не только в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- но и в ЦНАП или к уполномоченным представителям громад.
"Быстрее, ближе к дому и без очередей", - отметили в ведомстве.
Как изменился механизм зачисления средств
Был также обновлен механизм зачисления средств:
- помощь в связи с беременностью и родами можно оформить на текущий счет "Дія.Картки" (без специального режима использования);
- помощь по уходу до года и "єЯсла" уже можно получать на любую карточку со специальным режимом использования (ПФУ откроет такой счет через отделение АО "Ощадбанк" при обращении);
- вскоре появится возможность оформить эти пособия через приложение "Дія" - Министерство социальной политики и Минцифры работают над техническим запуском.
Как расширили возможность использования средств
"Больше возможностей использования средств", - сообщили в Минсоцполитики.
Уточняется, что был расширен перечень категорий, на которые семьи могут направлять:
- помощь до года;
- выплаты в пределах "єЯсла".
"Это позволяет оплачивать больше товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка", - объяснили гражданам.
Почему времени для обращения стало больше
В завершение в Минсоцполитики сообщили, что времени для обращения граждан стало больше:
- заявление на пособие по уходу до года теперь можно подать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился один год;
- срок оформления помощи "єЯсла" также продлен.
"Если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода - с месяца после первого дня рождения ребенка (но не ранее января 2026 года) и до трехлетнего возраста", - объяснили украинцам.
Публикация пресс-службы министерства (скриншот: facebook.com/MLSP.gov.ua)
