Усик висловився про ситуацію навколо зриву бою проти Спонга

Колишній абсолютний чемпіон важкої ваги Олександр Усик висловився про ситуацію з проваленим допінг-тестом його суперника Тайрона Спонга і зривом їх бою. Про це український боксер розповів в інтерв'ю YouTube-каналі iFL.TV.

"У мене з цього приводу немає думки. Це бруд. Я не хочу про це розмовляти. Навіть не варто це порушувати і згадувати про це.

Я з ранку спеціально не читаю інформацію з приводу себе або ще чогось. Я розмовляв з друзями, зі своєю сім'єю і сином. Так що я не забиваю собі голову. Ось так", - сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що Усику вже знайшли нового суперника. 12 жовтня у Чикаго він дебютує в суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна.

Українець повинен був провести бій проти Тайрона Спонга, але за 5 днів до бою голландець попався на застосуванні заборонених препаратів. Тест показав наявність в його організмі кломіфена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків. Сам нідерландський боксер відкинув звинувачення у вживанні допінгу.

Українець вже завершив підготовку і прибув у Чикаго. На бій майже не залишилося квитків у вільному доступі.