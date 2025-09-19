ua en ru
Усик проиграл первое место: кто теперь лучший боксер мира?

Пятница 19 сентября 2025 19:54
Усик проиграл первое место: кто теперь лучший боксер мира? Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) потерял первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по версии ESPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Усик остался вторым после успехов Кроуфорда

Александр Усик удерживал первую позицию в рейтинге P4P после майской победы над Тайсоном Фьюри, а затем повторно победил британца в декабре и в июле нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Однако его место возглавил Кроуфорд, который 13 сентября в Лас-Вегасе одолел мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей.

Эта победа позволила американцу стать абсолютным чемпионом в трех весовых категориях - юниорская полусредняя, полусредняя и суперсредняя.

Альварес после поражения опустился с 7-го на 10-е место рейтинга.

Наоя Иноуэ держит третье место, несмотря на победу

Японский боксер Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО), абсолютный чемпион первого полулегкого веса, незначительно опустился на третью позицию после успешной защиты титула против Муроджона Ахмадалиева.

Эксперты отмечают, что его сдвиг в рейтинге больше отражает успех Кроуфорда, чем какие-либо недостатки в выступлении Иноуэ.

Остальные топ-10 P4P от ESPN

Четвертое место в рейтинге занимает полутяжеловес Дмитрий Бивол, который в феврале победил Артура Бетербиева.

Пятерку замкнул Джесси Родригес, а шестое место досталось Артуру Бетербиеву.

Далее следуют Шакур Стивенсон, Давид Бенавидес, Дзунто Накатани и Сауль Канело Альварес.

Рейтинг P4P оценивает бойцов по уровню мастерства, титулам, покоренным дивизионам, рекордам и уровню соперников.

Специалисты отмечают, что формула голосования позволяет учитывать как результаты последних боев, так и общую карьеру бойца.

Исторические достижения Кроуфорда и перспектива Усика

Победа над Альваресом сделала Кроуфорда единственным мужским боксером в эру четырех поясов (с 2007 года), который стал абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Усик, в свою очередь, продолжает закрепляться как доминирующий тяжеловес своего поколения.

Следующим соперником украинца может стать Джозеф Паркер, однако две победы над Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Дюбуа уже сделали Усика одним из сильнейших боксеров современности.

Экспертная оценка и дальнейшие перспективы

Команда экспертов ESPN, среди которых Андреас Гейл, Тимоти Брэдли-младший и Джо Тесситоре, отмечает высокий уровень всех бойцов топ-10.

Особенно подчеркивается выдающееся выступление Кроуфорда и стабильность Усика. Дальнейшие бои, включая матчи Иноуэ и Родригеса, могут еще сместить расстановку сил в рейтинге P4P.

Рейтинг топ-3 P4P от ESPN:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Александр Усик
  3. Наоя Иноуэ

Ранее мы писали, как Усик заморозил борьбу за чемпионские пояса в хевивейте.

Также читайте о том, как Усик сыграл с легендами футбола - Пуйолем, Кака и Роберто Карлосом.

