ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усик сыграл с легендами футбола: вместе с Пуйолем, Кака и Роберто Карлосом

Вторник 16 сентября 2025 00:42
UA EN RU
Усик сыграл с легендами футбола: вместе с Пуйолем, Кака и Роберто Карлосом Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский боксер Александр Усик вышел на поле в матче легенд футбола в Лиссабоне. Он сыграл в составе звездной команды, которая уступила сборной Португалии.

О результате благотворительного матча сообщает РБК-Украина.

Усик вышел на поле со звездами мирового футбола

Усик сыграл в составе команды Легенд мира против сборной Легенд Португалии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, а ее главной целью был сбор средств для благотворительных проектов.

Матч, получивший название "The Legends Charity Game", собрал на одном поле настоящих легенд мирового футбола.

В составе Легенд Португалии выступили такие звезды, как Луиш Фигу, Педру Паулета, Рикарду Карвалью и Пепе. Их возглавил известный португальский футболист Коштинья.

Команда Легенд мира, за которую играл Александр Усик, также была укомплектована знаменитостями, ведь на поле вышли: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар, Карлес Пуйоль, Джон Терри, Роберто Карлос, Кака и Алессандро Дель Пьеро.

А тренерскую роль на себя взял Роберто Карлос, который был играющим тренером.

Дебют Усика и ход матча

Александр Усик вышел на поле в первом тайме на 22-й минуте и играл до 39-й. Во втором тайме он появился снова - с 74-й по 80-ю минуту.

Всего боксер провел на поле 17 минут. Его участие в матче было одним из самых ожидаемых событий вечера, ведь Усик является известным поклонником футбола.

Игра была динамичной, а счет открыл португалец Педру Паулета на 15-й минуте. Во втором тайме Элдер Поштига (46) и Луиш Фигу (52) укрепили преимущество хозяев.

Гол престижа за Легенд мира забил Майкл Оуэн на 48-й минуте. Итоговый счет 4:1 установил Пепе на 73-й минуте.

Интересным моментом матча был незабитый пенальти в исполнении Юрия Джоркаеффа из команды Легенд мира на 63-й минуте.

Главная цель матча

Главной целью мероприятия был сбор более 1 миллиона евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от "The Legends Charity Game" будут направлены на помощь людям в Португалии, Украине и по всему миру.

Ранее мы сообщали, почему Усик сенсационно не вошел в топ-10 обновленного рейтинга BoxRec.

Также читайте, как команда Усика ответила на скандал с танцами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Футбол Бокс
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"