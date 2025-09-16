Усик сыграл с легендами футбола: вместе с Пуйолем, Кака и Роберто Карлосом

Украинский боксер Александр Усик вышел на поле в матче легенд футбола в Лиссабоне. Он сыграл в составе звездной команды, которая уступила сборной Португалии.

Усик вышел на поле со звездами мирового футбола

Усик сыграл в составе команды Легенд мира против сборной Легенд Португалии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, а ее главной целью был сбор средств для благотворительных проектов.

Матч, получивший название "The Legends Charity Game", собрал на одном поле настоящих легенд мирового футбола.

В составе Легенд Португалии выступили такие звезды, как Луиш Фигу, Педру Паулета, Рикарду Карвалью и Пепе. Их возглавил известный португальский футболист Коштинья.

Команда Легенд мира, за которую играл Александр Усик, также была укомплектована знаменитостями, ведь на поле вышли: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар, Карлес Пуйоль, Джон Терри, Роберто Карлос, Кака и Алессандро Дель Пьеро.

А тренерскую роль на себя взял Роберто Карлос, который был играющим тренером.

Дебют Усика и ход матча

Александр Усик вышел на поле в первом тайме на 22-й минуте и играл до 39-й. Во втором тайме он появился снова - с 74-й по 80-ю минуту.

Всего боксер провел на поле 17 минут. Его участие в матче было одним из самых ожидаемых событий вечера, ведь Усик является известным поклонником футбола.

Игра была динамичной, а счет открыл португалец Педру Паулета на 15-й минуте. Во втором тайме Элдер Поштига (46) и Луиш Фигу (52) укрепили преимущество хозяев.

Гол престижа за Легенд мира забил Майкл Оуэн на 48-й минуте. Итоговый счет 4:1 установил Пепе на 73-й минуте.

Интересным моментом матча был незабитый пенальти в исполнении Юрия Джоркаеффа из команды Легенд мира на 63-й минуте.

Главная цель матча

Главной целью мероприятия был сбор более 1 миллиона евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от "The Legends Charity Game" будут направлены на помощь людям в Португалии, Украине и по всему миру.