ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Историческая победа. Кроуфорд одолел Альвареса в бою за абсолютное чемпионство (видео)

Лас-Вегас, Воскресенье 14 сентября 2025 09:03
UA EN RU
Историческая победа. Кроуфорд одолел Альвареса в бою за абсолютное чемпионство (видео) Фото: Теренс Кроуфорд (instagram.com/tbudcrawford)
Автор: Андрей Костенко

Сауль "Канело" Альварес и Теренс Кроуфорд провели один из самых ожидаемых боев года в Лас-Вегасе. На кону было звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которым владел мексиканец.

О результате противостояния - рассказывает РБК-Украина.

Как прошел бой

Непобедимый американец поднялся сразу на два дивизиона ради этого поединка и мог войти в историю как первый абсолют в трех весовых категориях (в эпоху четырех поясов).

Кроуфорд быстро показал готовность к новому весу - действовал активнее, пробивал защиту соперника и наносил гораздо больше акцентированных ударов. Канело контролировал центр ринга, но обострял редко. Особенно горячими стали седьмой и девятый раунды, где Теренс попадал вдвое чаще.

Изможденный Альварес в конце искал шанс на нокаут, но сам едва не оказался на канвасе. В итоге судьи единогласно отдали победу американцу (116-112, 115-113, 115-113, 115-113). Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и переписал историю бокса.

Американец - первый в истории абсолютный чемпион в трех дивизионах. До этого он был абсолютным в первом полусреднем (2017) и полусреднем весе (2023).

Кто такой Теренс Кроуфорд

Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска. Он начал заниматься боксом в возрасте семи лет и еще до профессиональной карьеры выиграл ряд национальных турниров в США. Его профессиональный дебют состоялся в 2008 году, а уже через несколько лет он завоевал титул WBO в легком весе.

В 2017 году он стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, объединив все четыре основных пояса.

В 2023 году он повторил этот успех в полусреднем весе, одолев Эррола Спенса техническим нокаутом. После этого Кроуфорд поднялся в первый средний вес и завоевал еще один чемпионский титул.

Его стиль отличается уникальной способностью переключаться между правосторонней и левосторонней стойками, высокой технической подготовкой и универсальностью в ринге.

На профессиональном уровне он провел 42 боя и во всех одержал победы.

Александр Усик считает Кроуфорда лучшим боксером мира, независимо от весовой категории.

Ранее мы сообщили, как команда Усика ответила на скандал с танцами.

Также мы писали, что Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России