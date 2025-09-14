Историческая победа. Кроуфорд одолел Альвареса в бою за абсолютное чемпионство (видео)

Сауль "Канело" Альварес и Теренс Кроуфорд провели один из самых ожидаемых боев года в Лас-Вегасе. На кону было звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которым владел мексиканец.

Как прошел бой

Непобедимый американец поднялся сразу на два дивизиона ради этого поединка и мог войти в историю как первый абсолют в трех весовых категориях (в эпоху четырех поясов).

Кроуфорд быстро показал готовность к новому весу - действовал активнее, пробивал защиту соперника и наносил гораздо больше акцентированных ударов. Канело контролировал центр ринга, но обострял редко. Особенно горячими стали седьмой и девятый раунды, где Теренс попадал вдвое чаще.

Изможденный Альварес в конце искал шанс на нокаут, но сам едва не оказался на канвасе. В итоге судьи единогласно отдали победу американцу (116-112, 115-113, 115-113, 115-113). Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и переписал историю бокса.

Американец - первый в истории абсолютный чемпион в трех дивизионах. До этого он был абсолютным в первом полусреднем (2017) и полусреднем весе (2023).

Кто такой Теренс Кроуфорд

Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска. Он начал заниматься боксом в возрасте семи лет и еще до профессиональной карьеры выиграл ряд национальных турниров в США. Его профессиональный дебют состоялся в 2008 году, а уже через несколько лет он завоевал титул WBO в легком весе.

В 2017 году он стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, объединив все четыре основных пояса.

В 2023 году он повторил этот успех в полусреднем весе, одолев Эррола Спенса техническим нокаутом. После этого Кроуфорд поднялся в первый средний вес и завоевал еще один чемпионский титул.

Его стиль отличается уникальной способностью переключаться между правосторонней и левосторонней стойками, высокой технической подготовкой и универсальностью в ринге.

На профессиональном уровне он провел 42 боя и во всех одержал победы.

Александр Усик считает Кроуфорда лучшим боксером мира, независимо от весовой категории.