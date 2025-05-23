Усик - Дюбуа 2: Фьюри назвал победителя супербоя

Отец Тайсона Фьюри - экс-боксер и тренер Джон Фьюри - сделал громкий прогноз перед боем-реваншем Александра Усика и Даниэля Дюбуа , который состоится в июле в Лондоне.

Усик - Дюбуа 2: прогноз Джона Фьюри

По мнению Фьюри-старшего, именно Дюбуа имеет больше шансов на победу в реванше. Британец уверен, что "эра Усика проходит".

"Удачи Усику, но он в спорте слишком долго засиделся. Я просто вижу, как Даниэль становится чемпионом с несколькими поясами. Потому что сколько еще боев ты выдержишь, Александр?" - сказал Фьюри.

"Он поднялся с крузервейта до хэвивейта, а тут тебя бьют огромные ребята. Ему достаточно одного пропущенного удара - и все", - добавил он.

Фьюри говорит, что "у Дюбуа есть все шансы, потому что Усику уже 38 или 39". Тем более, по мнению британца, его соотечественник - "настоящий панчер и сейчас в топовой форме".

"У Дюбуа есть эта нокаутирующая сила. Главное попасть... Усик уже и так дважды выжал из себя все в боях с Цыганским королем. Сколько еще у него осталось сил? Пришло ли время Дюбуа? Я думаю, что да. Я ставлю на него", - резюмировал тренер.