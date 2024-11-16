Майк Тайсон - Джейк Пол: результат боя, который ждали все

Как прошел бой Майка Тайсона против Джейка Пола

При полностью заполненных трибунах арены AT&T в Арлингтоне (штат Техас), вмещающей 65 тысяч человек, Майк Тайсон (50-6, 44 КО), считающийся одним из самых безумных нокаутеров в истории бокса, сошелся с боксером тяжелой категории (до 90,7 кг), молодым и амбициозным блогером Джейком Полом (10-1, 7 КО).

Майк забрал первые два раунда, но проиграл по очкам все последующие (80-72, 79-73, 79-73). Таким образом молодость возобладала над опытом.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Между боксерами значительная разница в возрасте - более 30 лет (“железному Майку” - 58, а его оппоненту всего лишь 27). Также звезд различает и заметная разница в габаритах (рост Тайсон 178 см, размах рук - 180 см, рост Джейка 185 см, размах рук - 193 см).

Тайсон и Пол на предматчевой церемонии взвешивания (фото: x.com/netflix)

В последний раз Тайсон бился в официальном поединке почти 20 лет назад. В 2005-м американец встретился с ирландским середнячком Кевином Макбрайдом. Тогда удивлению фанатов и спортивных экспертов не было предела, когда после шестого раунда Майк отказался продолжать бой. После хорошего старта Тайсон потерял все силы, не смог продолжать поединок и прямо в ринге ушел из бокса.

Правда после этого "Самый крутой человек на планете Земля" (еще одно прозвище Тайсона) вернулся в ринг для выставочного боя. В 2020 году он боксировал против еще одной легенды этого вида спорта - Роя Джонса. В тот вечер была зафиксирована ничья, хотя Майк был более активным и владел инициативой на протяжении всего поединка. Отметим, что Джейк Пол также боксировал в тот вечер. Молодой видеоблогер тогда нокаутировал баскетболиста Нейта Робинсона.

К слову, бой с Тайсоном стал для Пола уже третьим в этом году! Весной он в первом раунде технически нокаутировал американца Райана Боурленда, а летом избил еще одного своего земляка Майка Перри, на что ему понадобилось всего шесть раундов.

Поединок 16 ноября отличался тем, что по регламенту он должен был длиться восемь раундов по две минуты, а на руках боксеров - более тяжелые перчатки, которые лучше защищают от травм.

Интересные факты о бое Тайсона и Пола

Бой между легендарным боксером и молодым блогером (отметим, что дуэль была запланирована на 20 июля этого года, но она была отложена из-за того, что у уже пожилого Тайсона обострилась язва желудка) стал одной из самых горячих тем в мире бокса в 2024 году.

Это можно объяснить тем, что для многих фанатов бокса Тайсон - легенда, вдохновлявшая их в детстве. Возможность увидеть его снова на ринге, конечно, большое событие.

Тайсон дал пощечину Полу на предматчевой церемонии взвешивания (фото: x.com/netflix)

Кроме того, как показывает практика, бой между опытным ветераном и молодым выскочкой всегда привлекает внимание. На этот раз никто не мог с уверенностью сказать, кто победит, непосредственно к поединку.

Ну и, конечно, активное продвижение боя в социальных сетях сделало его еще более популярным. Неудивительно, что за трансляцией боя в прямом эфире Netflix следили миллионы людей.

Вместе с тем бой Тайсона против Пола вызвал много противоречивых мнений среди экспертов и болельщиков. Ведь некоторые с самого начала критиковали данное шоу за коммерциализацию бокса. Хотя на самом деле это сражение было официальным и его результат пошел в зачеты обоих спортсменов.

Тайсон и Пол (фото: x.com/netflix)

Также следует отметить, что бой Тайсон - Пол стал одним из самых прибыльных боксерских событий года. Оба боксера заработали огромные суммы денег. Так, незадолго до боя Джейк утверждал, что собирается заработать за вечер 40 миллионов долларов. СМИ при этом писали, что каждый из боксеров получит по 20 миллионов.

Однако в одном из интервью Тайсон заявил, что делает это не ради денег, а для того, чтобы "просто испытать себя". По словам легендарного бойца, после этого поединка в его жизни ничего не изменится: он и дальше будет ходить на разные телешоу , будет сниматься в кино и будет выращивать марихуану на ферме в Неваде, совладельцем которой он является.

Кто такой Джейк Пол

Джейк родился 17 января 1997 года в Кливленде (штат Огайо). С детства проявлял творческие способности и интерес к развлечениям. Свою популярность приобрел благодаря короткометражным видео на платформе Vine, где создавал смешные и провокационные ролики. Он снялся в нескольких сериалах, в частности, в известном детском ситкоме "Трубкочуд".

Джейк Пол в детстве (фот: instagram.com/jakepaul)

Переход от развлечений к профессиональному боксу стал неожиданностью для многих. Джейк начал вызывать на бой видных спортсменов из других видов спорта, что вызвало большой резонанс, приносило ему большие прибыли и вознесло популярность парня на новый уровень, сделав Пола всемирно известным. Сейчас Джейк успешный блогер. Только на его Instagram подписано более 27 миллионов фолловеров. Также он владеет компанией MVP, которая организует его бои и бои других боксеров, и инвестирует в разные бизнес-проекты вне бокса.

Джейк Пол перед боем с Тайсоном (фот: instagram.com/jakepaul)

Кто такой Майк Тайсон

Он родился в бедном районе Нью-Йорка, где с ранних лет столкнулся с уличной жестокостью. Бокс стал для него не только спортом, но и способом выживания.

Дебютировал на профессиональном ринге в молодом возрасте и быстро покорил боксерский мир. Стал самым молодым чемпионом мира по истории бокса, обладая титулами по версиям WBC, WBA и IBF.

В лучшие годы отличался взрывной силой удара, быстротой и агрессивным прессингом. Его защита была построена на постоянном давлении на соперника.

Майк Тайсон (фот: instagram.com/miketyson)

После ряда блестящих побед Тайсон пережил период личных проблем и скандалов, что негативно повлияло на его карьеру.

В частности, во время боя за титул чемпиона мира в 1997 году Майк откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду. Также он был осужден за изнасилование 18-летней девочки, долгое время боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя, постоянно выносил на люди ссоры со своими женами, дрался в ночных клубах и даже однажды напал на пассажира в самолете.

Несмотря на все взлеты и падения, "железный Майк" остался одной из самых известных и уважаемых фигур в мире бокса.

Майк Тайсон (фот: instagram.com/miketyson)