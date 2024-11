Майк Тайсон - Джейк Пол: результат боя, который ждали все

При полностью заполненных трибунах арены AT&T в Арлингтоне (штат Техас), вмещающей 65 тысяч человек, Майк Тайсон (50-6, 44 КО), считающийся одним из самых безумных нокаутеров в истории бокса, сошелся с боксером тяжелой категории (до 90,7 кг), молодым и амбициозным блогером Джейком Полом (10-1, 7 КО).

A ringside look at #PaulTyson pic.twitter.com/WZlzvJ7gKX

Майк забрал первые два раунда, но проиграл по очкам все последующие (80-72, 79-73, 79-73). Таким образом молодость возобладала над опытом.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ