Усик готовит корпус к ударам: видео жесткой тренировки перед реваншем с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к реваншу с обладателем титула IBF - Даниэлем Дюбуа. Появилось видео, где украинец выдерживает сильные удары по корпусу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х журнала The Ring .

Что эксперты советуют Дюбуа

Сейчас многие эксперты советуют Дюбуа искать свой шанс в работе по корпусу украинца. Мол, это наиболее слабое место Усика.

Очевидно, что и команда украинца слышала об этих советах, поэтому и готовит свои контрмеры.

Журнал The Ring в своем канале в Х опубликовал фрагмент тренировки из лагеря Усика. На нем украинский чемпион проверяет свою выносливость к ударам - причем довольно жестким способом.

"Мне тоже больно"

На видео Усик предлагает своему соотечественнику, боксеру Дмитрию Митрофанову, бить его по корпусу. Украинский чемпион выдерживает все удары, демонстрируя силу воли и физическую подготовку.

Митрофанов не выдерживает напряжения спарринга. На что Усик с улыбкой отвечает: "Мне тоже больно. Это твои проблемы".

Очевидно, Александр не собирается оставлять сопернику слабых мест и тщательно готовится к любым сценариям поединка с Дюбуа.