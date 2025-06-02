Топ-боксер раскрыл гонорары за спарринги с Кличко, Усиком и Фьюри: украинцы - самые щедрые

Британец Дэйв Аллен, который входил в топ-35 лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec, рассказал, сколько ему платили за спарринги Владимир Кличко, Александр Усик, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсмена сайту talkSPORT.com .

Дэйв Аллен рассказал о гонорарах от украинцев и британцев

Дэйв Аллен, известный под прозвищем "The White Rhino" (Белый носорог), сыграл неоценимую роль как спарринг-партнер для самых известных звезд бокса.

В начале своей тяжелой карьеры он выходил в ринг с одними из лучших супертяжей своего поколения, в частности с Усиком, Кличко, Фьюри и Джошуа.

Несмотря на то, что большинство из упомянутых звезд зарабатывали миллионы за бои, к которым Аллен помогал им готовиться, сам британец получал гораздо меньше за свое важное участие.

В некоторых случаях он зарабатывал неплохую сумму в несколько тысяч фунтов, но иногда возвращался домой вообще без денег.

Дейв Аллен (фото: instagram.com/whiterhino_21)

Самые щедрые - украинцы

"Больше всего я заработал во время спаррингов с Кличко. Я солгал о своем росте, солгал о весе и о своей физической форме, чтобы попасть в тот лагерь. Я был там недолго, но он оказался замечательным человеком. У Кличко было десять спарринг-партнеров, он был абсолютным профессионалом", - сказал Аллен.

По словам боксера, он зарабатывал 1500 фунтов в неделю, боксируя с украинцем. При этом все спарринг-партнеры Кличко получали одинаковые деньги.

"Он тратил почти 100 тысяч на спарринг-партнеров! Мы спарринговали жестко, никто никого не щадил. Но за такие деньги... Я не жаловался", - говорит Аллен.

Усик, рассказывает Дэйв, тоже хорошо платил. Правда, несколько меньше, чем его земляк - 2000 фунтов за две недели в лагере.

Британцы более скупые

"Тайсон иногда давал мне несколько фунтов, но он всегда был очень добрым ко мне. Мы дружили. Я всегда проводил первые несколько раундов, он входил в ритм, а потом бил кого-то другого после меня", - говорит Аллен.

Боксер вспомнил интересную историю, как спарринговал с Фьюри в зале Рикки Гаттона перед его боями с албанцем Сефером Сефери и итальянцем Франческо Пьянетой.

"Рядом был KFC, и он давал мне деньги на топливо, сотню за спарринг и еще 20 фунтов, которые я сразу потратил на жареную курицу", - с улыбкой рассказал Аллен.

А вот за спарринги с Эй Джеем Дэйв вообще не получал денег. Сначала из-за того, что оба боксера были в любителях. Но в дальнейшем ситуация не изменилась.

"Я спарринговал с ним и в течение его первых трех лет в профессионалах. Тогда, видимо, я должен был бы получать деньги... Но мы были типа друзьями", - добавил британец.

Таким образом, оплата за спарринги для Аллена выглядит так:

Владимир Кличко - 1500 фунтов в неделю

Александр Усик - 1000 фунтов в неделю

Тайсон Фьюри - 120 фунтов за сессию

Энтони Джошуа - 0 фунтов

Добавим, что спарринги - лучший способ отточить навыки боксера, но именно во время них наносится больше всего вреда. Перед боем на 12 раундов спортсмены проходят сотни раундов за закрытыми дверями. Некоторые спарринги бывают жестче самих боев.

Аллен хорошо знаком с этой реальностью: в 2020 году он даже на некоторое время завершил карьеру после того, как Усик в тренировочном лагере в Украине нокаутировал его.

"Честно говоря, когда я спарринговал с Усиком, он просто вырубил меня. Я не упал, я завершил раунд. Но помню только его удар. Следующее, что помню: я стою за пределами ринга, пакую сумку. У меня было сотрясение мозга", - говорит он.

"Это стало последней каплей. Я не идиот и знаю, когда время останавливаться. Да, можно было заработать много денег, но какой ценой? Получить травму - это одно, а быть униженным - совсем другое", - резюмировал Аллен.

Отметим, что после "завершения карьеры" он все же вернулся в ринг и даже выиграл бой-реванш у Джонни Фишера.

Сегодня "Белый носорог" считается "народным любимцем" в Британии благодаря своей искренности, чувству юмора и характеру.

Дэйв Аллен (фото: instagram.com/whiterhino_21)