Усик – Дюбуа. Суперпоединок 26 августа закончился: как это было

Поединок Усик – Дюбуа начался в польском Вроцлаве после объявления культовым ринг-анонсером Майклом Баффером в 00:39. На кону были пояса боксерских организаций IBF, WBA, WBO, IBO и титул The Ring. Бой длился 9 раундов.

Усик дожал оппонента в 9-м раунде. После серии ударов Дюбуа во второй раз очутился на полу. Британский боксер пытался встать после нокдауна, но рефери просигнализировал о невозможности продолжать сражение.

Раунд 8. Бой перешел в горячую фазу. Усик "укачал" британского боксера спокойным темпом, а затем исполнил серию точных ударов. Дюбуа очутился на колене, но решил продолжить поединок. А тут еще и гонг стал для него спасительным.

Раунд 7. Дюбуа еще раз попытался взять бой под контроль. Он попытался загнать Усика в угол, но украинский боксер искусно вышел из-под прессинга. Более того, под занавес раунда мультичемпион несколько раз изрядно "прописал" британцу.

Раунд 6. После водоворота эмоций соперники взяли небольшую паузу. Правда, и в этот раз несколько хороших ударов украинца попали в цель. Дюбуа пытался отвечать ударом по удару. Однако, в общем, он выглядел не так убедительно, как Усик.

Раунд 5. На старте раунда Усик оказался на полу. Однако о нокдауне речь не шла – Дюбуа сбил украинца откровенным ударом ниже пояса. Чемпион приходил в сознание ориентировочно 5 минут, а затем подверг оппонента шквалу ударов. Гонг спас британца.

Раунд 4. Украинский боксер активнее провел 2,5 минуты. Впрочем, раунд оказался едва ли не самым спокойным со старта поединка. Дюбуа удалось сдержать выпады Усика, хотя по запискам судей британец на тот момент уступал.

Раунд 3. В дебюте украинец провел успешную "двойку" – попал правой рукой в голову, а затем добавил левой. Британский боксер попытался перехватить инициативу и слегка поработал первым номером. Усик, однако, эти потуги соперника умело свел насмарку.

Раунд 2. Дюбуа добавил в активности и нанес чемпиону опасный удар ниже пояса. Усик отреагировал на нарушение правил с улыбкой. Позже украинский боксер провел несколько неплохих атак, но британец без проблем устоял.

Раунд 1. Боксеры начали поединок хоть и осторожно, но в хорошем темпе. Украинец записал в свой актив один точный джеб. Британец осмелел на последней минуте, но Усик внимательно отзащищался.