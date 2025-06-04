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Усик назвал единственного супертяжеловеса, который одолел бы Майка Тайсона в расцвете сил

Среда 04 июня 2025 12:37
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Усик назвал единственного супертяжеловеса, который одолел бы Майка Тайсона в расцвете сил Фото: Александр Усик сделал неожиданное заявление о потенциальном победителе над "Железным Майком" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Александр Усик назвал единственного супертяжеловеса, который, по его мнению, смог бы победить Майка Тайсона, когда тот был на пике боксерской карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского чемпиона для DailyMail Sport.

Кто бы побил праймового Тайсона, по мнению Усика

Так, недавно в рубрике "Победитель остается" Усика спросили, кто, по его мнению, победил бы в гипотетическом бою между его старым соперником Энтони Джошуа и легендарным Майком Тайсоном.

Этот вопрос давно гуляет среди экспертов и пользователей социальных сетей. Ведь Джошуа хоть и имел бы существенное преимущество в росте и размахе рук, так главный вопрос - смог бы он сдержать взрывную агрессию "Железного Майка".

Тем более, что Тайсон обладал мощным фактором запугивания, с которым ни Джошуа, ни большинство других современных супертяжей никогда не сталкивались.

Однако ответ украинца удивил журналиста, потому что наш спортсмен неожиданно для многих ответил, что в фантазийном поединке он бы сделал ставку на британца.

Отметим, что сейчас Джошуа восстанавливается после травмы локтя, но вероятно вернется в ринг этим летом.

А вот Тайсон, скорее всего, уже не вернется в ринг даже для выставочного боя. Поражение от Джейка Пола в ноябре 2024-го хоть и принесло ему немалые деньги, однако вместе с тем было болезненным ударом по самолюбию и авторитету американца.

Между тем Александр активно готовится к бою с Дюбуа. В этом противостоянии украинец будет пытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Что известно о бое Усик - Дюбуа 2

19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В первом поединке, состоявшемся в августе 2023 года, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Однако бой не обошелся без скандала: в пятом раунде Дюбуа нанес удар, который рефери признал "ниже пояса", хотя многие считали его легальным. Это решение вызвало возмущение в лагере британца, и теперь Дюбуа стремится к реваншу.

С тех пор Усик остался непобежденным, одержав две победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году и став абсолютным чемпионом.

Дюбуа, в свою очередь, завоевал вакантный титул IBF, победив Филипа Хрговича, а затем защитил его, нокаутировав Энтони Джошуа в сентябре 2024 года.

Бой будет транслироваться в прямом эфире на платформе DAZN и на медиасервисе MEGOGO.

Ранее мы писали, что Усик рассматривает возможность завершить карьеру неожиданным боем за пределами боксерского ринга.

Также недавно топ-боксер раскрыл гонорары за спарринги с сильнейшими боксерами Украины и Британии.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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