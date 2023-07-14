Усик – Дюбуа. Что нужно знать о главном поединке года в хевивейте

Центральным событием в супертяжелом весе в 2023 году станет защита Александром Усиком чемпионских поясов от посягательств британского боксера Даниеля Дюбуа.

Все новости вокруг поединка Усика и Дюбуа – в материале РБК-Украина .

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка не раньше 21:00. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Усик встретится с регулярным чемпионом по версии WBA Дюбуа.

Прогноз букмекеров на бой Усик – Дюбуа

Безусловным фаворитом для британцев William Hill стал украинский боксер. На победу Усика принимают ставки со сверхскромным коэффициентом 1,10. Поставить на потенциальный успех Дюбуа можно с кэфом 7,00.

Даже вероятность того, что поединок продлится все 12 раундов, выше с баллом 3,00. Любители острых ощущений могут заложиться на победу украинца нокаутом в одном из первых трех раундов с перспективным коэффициентом 5,50.

Идентичные основные цифры подготовили и в австрийской конторе Bwin. Кэфы на потенциальные победы обоих боксеров одинаковы – 1,10 и 7,00 соответственно. На нечастый в боксе результат с ничьей выставили космический балл 26,00.

Непатриотическая ставка на победу Дюбуа по решению судей обогатит в 19 раз. Хороший коэффициент выставили на вероятную победу Усика по очкам – 3,80. Кэф на победу британца нокаутом либо в результате дисквалификации составил 10,00.

Главные события перед боем Усик – Дюбуа

Продвижение поединка между двумя тяжеловесами стартовало 10 июля. На совместной пресс-конференции в Варшаве Усик и Дюбуа провели традиционное сражение взглядов, в котором победил украинец. Боксеры ответили на вопросы журналистов и попозировали для фотокорреспондентов.

В начале июля поединок получил финальную дату. Для промоутера украинца Александра Красюка с коллегами первой датой было 12 августа. Впрочем, предварительные планы претерпели изменения и бой назначили на 26 августа. Билеты будут продавать посредством польского портала eBilet.

В торгах в американском Хьюстоне компания K2 Promotions победила в торгах, предложив 8,057 млн долларов. Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой ориентировочно 6 млн долларов.

В начале апреля ассоциация дала старт официальным переговорам между командами украинца и британца. Стороны получили месяц, чтобы согласовать все детали чемпионского боя. Поскольку им это не удалось, то начались промоутерские торги на проведение боя летом.

После окончательного срыва переговоров с Тайсоном Фьюри команда украинца сосредоточилась на подготовке к бою с обязательным претендентом на титул по версии Всемирной боксерской ассоциации. 25-летний британец как раз в декабре защитил пояс WBA Super.

Послужной список Усика и Дюбуа

Украинский чемпион провел на профи-ринге 20 поединков. В них Усик только побеждал, в том числе 13 раз нокаутом. Пояса WBA, WBO, IBF, IBO он получил после первой победы над Энтони Джошуа, а вакантный титул The Ring забрал после второй.

Британец по прозвищу "Динамит" дебютировал в профессионалах в 2017 году. С тех пор он провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Обидчиком Дюбуа стал его соотечественник Джо Джойс, нокаутировавший "Динамита" в 10-м раунде.