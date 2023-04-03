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Усик получил разрешение WBA на бой с Дюбуа: что это значит

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Панама, Понедельник 03 апреля 2023 20:57
Усик получил разрешение WBA на бой с Дюбуа: что это значит Фото: Александр Усик с коллекцией чемпионских поясов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поединок в хевивейте между обладателем чемпионского титула Александром Усиком и обязательным претендентом Даниелем Дюбуа санкционировала Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

WBA дала старт официальным переговорам между командами украинца и британца. У сторон будет месяц, чтобы согласовать все детали чемпионского боя.

Переговорный процесс о бое Усик – Дюбуа продлится в период между 4 апреля и 2 мая. Если за это время менеджеры украинского и британского боксеров не подпишут документы, будут объявлены промоутерские торги. Сам поединок может состояться в июне-июле этого года.

Ранее команда Усика начала переговоры с Дюбуа о поединке за титулы WBA, WBO, IBF. Британский боксер является обязательным претендентом на первый пояс со званием регулярного чемпиона мира. Рекорд Дюбуа в профессионалах – 19 побед, 1 поражение.

Бой Усик – Дюбуа появился на повестке дня после срыва переговоров об объединительном поединке украинца с Тайсоном Фьюри. "Цыганский Король" постоянно устанавливал новые требования перед чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, поэтому Усик вышел из переговоров.

К слову, ранее разобрали предпосылки срыва поединка Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

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