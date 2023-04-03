Усик получил разрешение WBA на бой с Дюбуа: что это значит

Поединок в хевивейте между обладателем чемпионского титула Александром Усиком и обязательным претендентом Даниелем Дюбуа санкционировала Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации .

WBA дала старт официальным переговорам между командами украинца и британца. У сторон будет месяц, чтобы согласовать все детали чемпионского боя.

Переговорный процесс о бое Усик – Дюбуа продлится в период между 4 апреля и 2 мая. Если за это время менеджеры украинского и британского боксеров не подпишут документы, будут объявлены промоутерские торги. Сам поединок может состояться в июне-июле этого года.

Ранее команда Усика начала переговоры с Дюбуа о поединке за титулы WBA, WBO, IBF. Британский боксер является обязательным претендентом на первый пояс со званием регулярного чемпиона мира. Рекорд Дюбуа в профессионалах – 19 побед, 1 поражение.

Бой Усик – Дюбуа появился на повестке дня после срыва переговоров об объединительном поединке украинца с Тайсоном Фьюри. "Цыганский Король" постоянно устанавливал новые требования перед чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, поэтому Усик вышел из переговоров.