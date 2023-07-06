ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Дюбуа. Боксерское сражение получило финальную дату и место проведения

Новина українською →
Вроцлав, Четверг 06 июля 2023 14:07
Усик – Дюбуа. Боксерское сражение получило финальную дату и место проведения Фото: Александр Усик будет защищать чемпионские пояса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между чемпионом мира в хевивейте по нескольким версиям Александром Усиком и британским боксером Даниэлем Дюбуа состоится в конце лета в Польше.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram менеджера.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. Примет поединок польский Вроцлав. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena.

Компания K2 Promotions выиграла торги на проведения боя в мае. Красюк с коллегами с тех пор принялся организовывать поединок в Польше. Первой базовой датой было 12 августа, но планы претерпели изменения.

Транслятором боя будет TNT Sports, которая будет продавать доступ к просмотру в эфире в формате Pay-per-view. В свою очередь билеты на стадион будут продавать посредством польского портала eBilet. Стоимость абонементов пока неизвестна, а о старте продаж объявят дополнительно.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала поединок украинского против Дюбуа еще зимой. Однако стороны никак не могли прийти к согласию относительно организационных моментов. В результате пришлось отправить команды обоих боксеров на аукцион.

Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой ориентировочно 6 млн долларов. Дюбуа хоть и получит 2 млн с хвостиком, но эта сумма будет самым крупным гонораром в карьере "Динамита".

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке
Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария