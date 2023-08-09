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Усик – Дюбуа. Украинец провел открытую тренировку перед боем: видео

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Вроцлав, Среда 09 августа 2023 11:05
Усик – Дюбуа. Украинец провел открытую тренировку перед боем: видео Фото: Александр Усик во время тренировочного занятия (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик похвастался физической формой за две недели до поединка против британца Даниэля Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Украинец пригласил медиа в свой тренировочный лагерь в Польше. Усик продемонстрировал, в какой форме находится за полмесяца до противостояния с Дюбуа. В мероприятии к чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO присоединились его соотечественники – Митрофанов, Лапин и Черкашин.

Эта тройка боксеров поучаствует в вечере бокса 26 августа. Каждый из них выйдет в ринг в андеркарде главного поединка большого шоу – Усика против Дюбуа. Британец встретится с украинским чемпионом в статусе обязательного претендента Всемирной боксерской ассоциации.

Ранее Майк Тайсон поделился мыслями по противостоянию Усика и Дюбуа. Легендарный боксер назвал 36-летнего украинца фаворитом боя. Американец признался, что никогда не видел выступлений Дюбуа в ринге.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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