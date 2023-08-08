Усик – Дюбуа. Легендарный Тайсон с юмором избрал фаворита боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в хевивейте Майк Тайсон поделился прогнозом на предстоящий поединок украинца Александра Усика и британского боксера Даниеля Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Pro Boxing Fans .

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

"Железный Майк" забавно ответил на вопрос о фаворите августовского боя. Для Тайсона шансы украинского боксера выглядят более привлекательными. Мол, 25-летнего британца в деле он до сих пор не видел.

"Никогда раньше не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре сделаю ставку на чемпиона Усика", – признался культовый боксер.

Ранее Фьюри-старший подсказал Дюбуа оригинальный рецепт победы над украинцем. По его мнению, британский боксер должен быть готов легко выдерживать атаки Усика. Кроме того, ему нужно отказаться от затяжных атак и перестать полагаться на свои габариты.