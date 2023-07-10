ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Дюбуа. Украинец и британец устроили битву взглядов: видео

Новина українською →
Варшава, Понедельник 10 июля 2023 14:26
Усик – Дюбуа. Украинец и британец устроили битву взглядов: видео Фото: Александр Усик и Даниель Дюбуа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Продвижение боя между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа началось с совместной пресс-конференции боксеров и традиционной битвы взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BT Sport Boxing.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. Примет поединок польский Вроцлав. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena.

Чемпион по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Усик встретился с регулярным чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации Дюбуа. Боксеры пообщались с прессой и позировали для фотографов в рамках подготовки к бою. Сражение взглядов завершилось победой украинца.

Финальная дата и место проведения поединка были определены на прошлой неделе. Компания K2 Promotions выиграла торги на проведение боя в мае. Команда Усика с тех пор принялась организовывать поединок в Польше. Первой базовой датой было 12 августа, но планы претерпели изменения.

Дюбуа – 25-летний профессионал из Гринвича. На топ-уровне он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джойса в 2020 году.

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы