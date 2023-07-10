Усик – Дюбуа. Украинец и британец устроили битву взглядов: видео
Продвижение боя между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа началось с совместной пресс-конференции боксеров и традиционной битвы взглядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BT Sport Boxing.
Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. Примет поединок польский Вроцлав. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena.
Чемпион по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Усик встретился с регулярным чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации Дюбуа. Боксеры пообщались с прессой и позировали для фотографов в рамках подготовки к бою. Сражение взглядов завершилось победой украинца.
Финальная дата и место проведения поединка были определены на прошлой неделе. Компания K2 Promotions выиграла торги на проведение боя в мае. Команда Усика с тех пор принялась организовывать поединок в Польше. Первой базовой датой было 12 августа, но планы претерпели изменения.
Дюбуа – 25-летний профессионал из Гринвича. На топ-уровне он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джойса в 2020 году.
Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois впервые face-off ahead of Aug 26th…
[ @BTSportBoxing ] pic.twitter.com/hP36s7IcE3 - Michael Benson (@MichaelBensonn) July 10, 2023
К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.
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