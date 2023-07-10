Усик – Дюбуа. Украинец и британец устроили битву взглядов: видео

Продвижение боя между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа началось с совместной пресс-конференции боксеров и традиционной битвы взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BT Sport Boxing .

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. Примет поединок польский Вроцлав. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena.

Чемпион по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Усик встретился с регулярным чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации Дюбуа. Боксеры пообщались с прессой и позировали для фотографов в рамках подготовки к бою. Сражение взглядов завершилось победой украинца.

Финальная дата и место проведения поединка были определены на прошлой неделе. Компания K2 Promotions выиграла торги на проведение боя в мае. Команда Усика с тех пор принялась организовывать поединок в Польше. Первой базовой датой было 12 августа, но планы претерпели изменения.

Дюбуа – 25-летний профессионал из Гринвича. На топ-уровне он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джойса в 2020 году.