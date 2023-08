Усик – Дюбуа. Легендарный конферансье будет заводить публику супербоя в хевивейте

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Баффер вылетел из Лос-Анджелеса в Европу. 78-летний американец будет готовить зрителей к главному блюду большого боксерского вечера. Конферансье стал всемирно известным благодаря характерной манере объявления боксеров и фирменной фразе Let's get ready to rumble! перед стартовым гонгом.

Ставшее коронным выражение Баффер начал использовать в начале 80-х. В 1992 году он его запатентовал и использует разные вариации фразы в рекламных целях. Кроме того, американец работал анонсером и в других видах спорта, в частности, в хоккее и автогонках.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.

