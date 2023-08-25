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Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент взвесились перед боем: видео

Вроцлав, Пятница 25 августа 2023 15:53
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Усик – Дюбуа. Чемпион и претендент взвесились перед боем: видео Фото: Александр Усик оказался легче оппонента (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Перед поединком между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа прошла традиционная церемония взвешивания боксеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USYK17.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 23:00 по киевскому времени.

Актуальный вес Усика – 100,2 кг. Перед прошлогодним боем-реваншем с Джошуа украинец был всего на 300 г тяжелее. В свою очередь Дюбуа перевесил соперника более чем на 5,5 кг. В ходе процедуры взвешивания британского боксера цифры остановились на отметке 105,8 кг.

Усик завледал поясами WBO, WBA, IBF и IBO в 2021 году. Дюбуа стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации с титулом регулярного чемпиона. Победа украинского боксера, вероятно, даст толчок новым переговорам о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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