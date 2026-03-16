В правительстве рассказали, поддерживают ли США быстрое вступление Украины в ЕС

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз обсуждается в различных международных форматах. Однако окончательное решение о членстве остается за государствами ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

Отвечая на вопрос, как процесс вступления Украины в ЕС коррелируется с более широким контекстом мирных переговоров, Качка заявил, что в международных дискуссиях существует общее видение по этому вопросу.

"Здесь есть консенсус во всех форматах дискуссий - узких, широких, политических, технических, касающихся установления мира, касающихся послевоенного восстановления. Всюду аксиоматичным является вступление в Европейский Союз", - отметил он.

По его словам, в контексте мирного урегулирования вступление в ЕС рассматривается как геополитический вопрос, тогда как для послевоенного восстановления оно означает доступ к финансовым ресурсам и подтверждение качества государственных институтов.

"Если мы вступаем в ЕС, значит, у нас есть достаточно качественное верховенство права, достаточно качественные суды и это реклама для инвестиций", - пояснил вице-премьер.

Качка добавил, что обсуждение будущего Украины происходит в нескольких международных форматах - в коалиции желающих, где участвуют государства-члены ЕС и институты Евросоюза, в более узком формате с США, а также в трехстороннем формате.

"Для нас важно понять, что есть этот широкий консенсус. Но решение о членстве в ЕС все равно принимаются в рамках переговоров о вступлении. Все остальное - это дополнительные политические факторы", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, можно ли назвать США лоббистом или сторонником членства Украины в ЕС, Качка отметил, что роль Вашингтона в этом процессе довольно парадоксальна.

"Это очень парадоксальная история, что при всей антагонистичности и скептическом отношении к ЕС со стороны администрации Трампа, мы все слышали об их торговых отношениях, здесь все как раз положительно. Но решение все равно остается за ЕС, и этот диалог идет напрямую с государствами-членами Евросоюза", - отметил Качка.