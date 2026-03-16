В правительстве рассказали о "революции" в процессе вступления Украины в ЕС

08:54 16.03.2026 Пн
3 мин
В чем заключается прорывной шаг на пути Украины в ЕС?
aimg Константин Широкун aimg Милан Лелич
В правительстве рассказали о "революции" в процессе вступления Украины в ЕС Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина уже на этой неделе получит все бенчмарки от Еврокомиссии, выполнение которых открывает вступление в Евросоюз.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

Читайте также: В 2027-м мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой

"Сейчас сложились обстоятельства так, что Украина получила все бенчмарки, по всем кластерам. По трем - в декабре. По остальным трем - я получу на этой неделе. То есть переговорные кластеры де-факто открыты. Это уже революция в переговорном процессе", - отметил Качка.

По его словам, в открытии кластера есть и политический, и фактический момент. Политический момент - это когда 27 государств-членов за это голосуют. Это такое политическое "таинство".

А фактическая история - это то, когда представителю правительства передают письмо, что государства-члены определили определенные критерии, или бенчмарки. И Еврокомиссия уже обязана от имени государств-членов ориентироваться на эти бенчмарки для того, чтобы мы закрыли переговорные кластеры.

"В декабре политического "таинства" не произошло, но мне эти бенчмарки мне передали. Раньше такого нельзя было делать. Ни с одной страной такого не делали. С нами и с Молдовой, но это сделали. И соответственно мы знаем, что от нас требуется", - добавил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что Украина может быстро двигаться в ЕС. Все, что от Украины просят - это реалистичные вещи, это требует нормальной работы Верховной Рады, правительства, других институтов.

А дальше Украина и 27 государств-членов ЕС садятся вместе, создается рабочая группа по написанию договора об условиях вступления в Европейский Союз. И вот там все определяется: какие переходные периоды, что действует, что не действует, где государства-члены хотят ограничить, например, свободу движения работников, потому что они не хотят, чтобы наши работники хлынули сразу на их рынок и тому подобное.

"То есть сейчас для нас это просто домашняя работа. Мы по ней продвигаемся, а параллельно давайте создадим эту рабочую группу и определим эти условия. И тогда, если мы движемся параллельно, мы не выходим за пределы методологии переговоров, что очень важно для ЕС. Мы сокращаем путь таким образом, чтобы уже в 27-м году было возможным подписать сам договор о вступлении", - добавил Качка.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС, подчеркивая необходимость ясности в этом вопросе.

В то же время стало известно, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов включения перспективы членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, речь идет о возможном поэтапном процессе с предоставлением Киеву предварительных гарантий защиты.

Украина не требует вступления в Евросоюз "авансом", - вице-премьер Качка
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой