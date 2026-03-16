В правительстве раскрыли, как Украина хочет получить конкретную дату вступления в ЕС

09:57 16.03.2026 Пн
Окончательное решение зависит от всех стран-членов ЕС
aimg Ірина Глухова aimg Милан Лелич
В правительстве раскрыли, как Украина хочет получить конкретную дату вступления в ЕС Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина продолжает переговоры об определении конкретной даты своего вступления в Европейский Союз. Окончательное решение зависит от всех государств-членов ЕС, а не от Европейской комиссии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

Читайте также: В правительстве рассказали о "революции" в процессе вступления Украины в ЕС

"То, что мы слышали от Урсулы фон дер Ляйен, это абсолютно нормальная позиция, что она не может говорить о дате. И это, кстати, абсолютно нормальное заявление от президента Европейской комиссии, потому что эти переговоры о вступлении мы ведем с государствами-членами Европейского Союза", - отметил Качка.

Он добавил, что Европейская комиссия здесь выступает как ad hoc институция, которая действует от имени государств-членов.

"Пока все государства-члены Европейского Союза не согласятся на определенную дату, Комиссия вообще не может в таких категориях говорить. Я думаю, что эта дискуссия должна продолжаться дальше, до тех пор, пока эта дата не появится", - пояснил вице-премьер.

По его словам, активное внедрение реформ в сфере верховенства права может создать более оптимистичную атмосферу для ускорения процесса.

"Но если мы будем более амбициозны по реформам в сфере верховенства права, это создаст более оптимистичную атмосферу", - добавил Качка.

Членство Украины в ЕС до 2027 года

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.

В декабре 2025 года Украина и ЕС начали содержательные переговоры о вступлении, игнорируя позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Между тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что пока установить конкретную дату вступления Украины невозможно.

На вопрос, возможно ли вступить в Евросоюз до 2027 года, фон дер Ляйен ответила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.

Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой