Отдельные страны просят Украину "подождать" вступления в ЕС 10-20 лет, - Качка

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

"Такие страны, как Германия, говорят: это суперважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы сделаете реформы, и нам надо условных 20 лет, чтобы вы "отстоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто надо доверие", - отметил Качка.

Он также добавил, что балканские страны так долго вступали в ЕС, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что мало того, чтобы сделать реформы, надо доказать, что они необратимы.

"Что мы можем сделать? Мы вспоминаем, и все вспоминают, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - добавил вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО.

По его словам, тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была верифицировать, что Румыния все выполняет, и могла своим решением ограничить права Румынии, или, соответственно, Болгарии. Сейчас это называется "сейфгардами".

При этом вице-премьер добавил, что у Украины нет 20 лет ждать, пока все "устоится".

"Может я преувеличиваю о 20 годах, пусть 10 лет - но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM - это абсолютно нормальная история, однако это не проговаривалось в деталях. Поэтому в медиа часто очень упрощают ситуацию", - добавил Качка.