Отдельные страны просят Украину "подождать" вступления в ЕС 10-20 лет, - Качка
Некоторые страны-члены Евросоюза требуют проверить реформы Украины, и подождать вступления в ЕС еще 10-20 лет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.
"Такие страны, как Германия, говорят: это суперважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы сделаете реформы, и нам надо условных 20 лет, чтобы вы "отстоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто надо доверие", - отметил Качка.
Он также добавил, что балканские страны так долго вступали в ЕС, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что мало того, чтобы сделать реформы, надо доказать, что они необратимы.
"Что мы можем сделать? Мы вспоминаем, и все вспоминают, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - добавил вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО.
По его словам, тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была верифицировать, что Румыния все выполняет, и могла своим решением ограничить права Румынии, или, соответственно, Болгарии. Сейчас это называется "сейфгардами".
При этом вице-премьер добавил, что у Украины нет 20 лет ждать, пока все "устоится".
"Может я преувеличиваю о 20 годах, пусть 10 лет - но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM - это абсолютно нормальная история, однако это не проговаривалось в деталях. Поэтому в медиа часто очень упрощают ситуацию", - добавил Качка.
Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не может определить четкую дату вступления Украины. Но ЕС обеспечит поддержку на пути страны к членству.
Также ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что методология расширения ЕС создавалась для мирных времен. Поэтому для ускоренного вступления Украины необходимо будет изменить правила, которые действуют 40 лет. Для этого нужна поддержка всех 27 стран-членов блока.