Кабмин выделил дополнительные 3,1 млрд гривен на оборону

Украина, Пятница 26 декабря 2025 21:32
UA EN RU
Кабмин выделил дополнительные 3,1 млрд гривен на оборону Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Кабинет министров принял изменения в порядок осуществления оборонных закупок. Также правительство выделило дополнительные 3,1 млрд гривен на финансирование оборонных нужд.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"Направляем 3,1 млрд грн Министерству обороны Украины на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники", - сообщила премьер.

По ее словам, их удалось сэкономить за январь-декабрь этого года за счет сокращения расходов.

Кроме того, правительство вводит долгосрочные контракты для оборонных закупок. Отныне государственные заказчики могут заключать контракты на весь производственный цикл - от разработки и производства до ремонта и восстановления. Потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода, что обеспечивает прогнозируемость для войска и стабильность для производителей.

Отдельно правительство обновило механизм предоплаты - ее объем и сроки привязаны к этапам выполнения работ.

"Это позволяет финансировать производство ритмично, без остановок и кассовых разрывов, а также запускать новые производственные мощности", - пояснила Свириденко.

Вопрос долгосрочных контрактов для оборонной промышленности долгое время оставался одним из ключевых для украинских производителей. Краткосрочные заказы затрудняли инвестиции, локализацию и масштабирование производства.

Украина наращивает оборонную промышленность

Напомним, что шесть украинских банков создали консорциум, который предоставит одному из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса кредит на рекордные 21,5 млрд гривен. Средства направят на расширение и модернизацию производства вооружения.

Это крупнейшее в истории Украины консорциумное кредитное соглашение, что свидетельствует об объединении банковского сектора для поддержки оборонной отрасли.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что более половины вооружения, которое используют Силы обороны, производят украинские компании.

В частности, при поддержке Германии Украина наращивает производство ударно-разведывательного дрона "Линза", способного поражать цели и выполнять тактическую разведку на поле боя.

Кроме того, благодаря финансированию из Дании в октябре производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" выросло почти до 20 единиц в месяц. Для сравнения, весной 2024 года украинские предприятия изготавливали лишь около восьми САУ ежемесячно.

