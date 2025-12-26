Кабмин выделил дополнительные 3,1 млрд гривен на оборону

Кабинет министров принял изменения в порядок осуществления оборонных закупок. Также правительство выделило дополнительные 3,1 млрд гривен на финансирование оборонных нужд.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram .

"Направляем 3,1 млрд грн Министерству обороны Украины на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники", - сообщила премьер.

По ее словам, их удалось сэкономить за январь-декабрь этого года за счет сокращения расходов.

Кроме того, правительство вводит долгосрочные контракты для оборонных закупок. Отныне государственные заказчики могут заключать контракты на весь производственный цикл - от разработки и производства до ремонта и восстановления. Потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода, что обеспечивает прогнозируемость для войска и стабильность для производителей.

Отдельно правительство обновило механизм предоплаты - ее объем и сроки привязаны к этапам выполнения работ.

"Это позволяет финансировать производство ритмично, без остановок и кассовых разрывов, а также запускать новые производственные мощности", - пояснила Свириденко.

Вопрос долгосрочных контрактов для оборонной промышленности долгое время оставался одним из ключевых для украинских производителей. Краткосрочные заказы затрудняли инвестиции, локализацию и масштабирование производства.