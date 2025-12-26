Кабмін виділив додаткові 3,1 млрд гривень на оборону
Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку здійснення оборонних закупівель. Також уряд виділив додаткові 3,1 млрд гривень на фінансування оборонних потреб.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.
"Спрямовуємо 3,1 млрд грн Міністерству оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки", - повідомила прем'єр.
За її словами, їх вдалось зекономити за січень-грудень цього року за рахунок скорочення видатків.
Крім того, уряд запроваджує довгострокові контракти для оборонних закупівель. Відтепер державні замовники можуть укладати контракти на весь виробничий цикл - від розробки й виробництва до ремонту та відновлення. Потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди, що забезпечує прогнозованість для війська та стабільність для виробників.
Окремо уряд оновив механізм передоплати - її обсяг і строки прив’язані до етапів виконання робіт.
"Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів, а також запускати нові виробничі потужності", - пояснила Свириденко.
Питання довгострокових контрактів для оборонної промисловості тривалий час залишалося одним із ключових для українських виробників. Короткострокові замовлення ускладнювали інвестиції, локалізацію та масштабування виробництва.
Україна нарощує оборонну промисловісь
Нагадаємо, що шість українських банків створили консорціум, який надасть одному з підприємств українського оборонно-промислового комплексу кредит на рекордні 21,5 млрд гривень. Кошти спрямують на розширення та модернізацію виробництва озброєння.
Це найбільша в історії України консорціумна кредитна угода, що засвідчує об’єднання банківського сектору задля підтримки оборонної галузі.
Також прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що понад половину озброєння, яке використовують Сили оборони, виробляють українські компанії.
Зокрема, за підтримки Німеччини Україна нарощує виробництво ударно-розвідувального дрона "Лінза", здатного вражати цілі та виконувати тактичну розвідку на полі бою.
Крім того, завдяки фінансуванню з Данії у жовтні виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" зросло майже до 20 одиниць на місяць. Для порівняння, навесні 2024 року українські підприємства виготовляли лише близько восьми САУ щомісяця.