Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для ВСУ

Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для украинских военных. Ожидается, что артустановки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании .

"Дания вносит непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансового пожертвования артиллерийские орудия "Богдана", произведенные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что речь идет о первой партии в 18 единиц. Отмечается, что артиллерийские орудия, профинансированные Данией, будут доставлены в ближайшие месяцы.

"Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины посредством приобретений непосредственно через украинскую оборонную промышленность", - рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Таким образом, по его словам Копенгаген гарантирует, что оборудование, необходимое на фронте, может быть произведено и доставлено поблизости.

"Это дает некоторые очевидные логистические преимущества и помогает строить оборонную промышленность Украины. Здесь артиллерийские орудия украинского производства играют центральную роль в качестве пилотного проекта", - добавил он.

Министр выразил надежду, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине.

"Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Поэтому существует большой потенциал для подобных соглашений по производству большего количества оборудования в Украине и в то же время поможет построить оборонную промышленность в Украине", - констатировал глава датского Минобороны.

Что этому предшествовало

Недавно сообщалось, что Министерство обороны Украины создает "Оборонный фонд". Он будет заниматься работой над совместными оборонными предприятиями с союзниками. Как отмечал глава ведомства Рустем Умеров, Дания - первая страна НАТО, которая напрямую будет финансировать украинское производство оружия и боеприпасов. В ближайшее время будет подписан первый контракт.

Напомним, во время визита в Украину в начале этого года министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подписал письмо о намерениях, согласно которому Дания может финансировать контракты непосредственно от украинской оборонной промышленности.

В июне было заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, а соглашение о закупке артиллерийских орудий украинского производства является первым результатом проекта.