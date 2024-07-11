Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для ВСУ
Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для украинских военных. Ожидается, что артустановки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.
"Дания вносит непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансового пожертвования артиллерийские орудия "Богдана", произведенные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что речь идет о первой партии в 18 единиц. Отмечается, что артиллерийские орудия, профинансированные Данией, будут доставлены в ближайшие месяцы.
"Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины посредством приобретений непосредственно через украинскую оборонную промышленность", - рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Таким образом, по его словам Копенгаген гарантирует, что оборудование, необходимое на фронте, может быть произведено и доставлено поблизости.
"Это дает некоторые очевидные логистические преимущества и помогает строить оборонную промышленность Украины. Здесь артиллерийские орудия украинского производства играют центральную роль в качестве пилотного проекта", - добавил он.
Министр выразил надежду, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине.
"Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Поэтому существует большой потенциал для подобных соглашений по производству большего количества оборудования в Украине и в то же время поможет построить оборонную промышленность в Украине", - констатировал глава датского Минобороны.
Что этому предшествовало
Недавно сообщалось, что Министерство обороны Украины создает "Оборонный фонд". Он будет заниматься работой над совместными оборонными предприятиями с союзниками. Как отмечал глава ведомства Рустем Умеров, Дания - первая страна НАТО, которая напрямую будет финансировать украинское производство оружия и боеприпасов. В ближайшее время будет подписан первый контракт.
Напомним, во время визита в Украину в начале этого года министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подписал письмо о намерениях, согласно которому Дания может финансировать контракты непосредственно от украинской оборонной промышленности.
В июне было заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, а соглашение о закупке артиллерийских орудий украинского производства является первым результатом проекта.
Производство САУ "Богдана"
Украина занимается производством САУ "Богдана". Колесная самоходная гаубица украинского производства имеет ствол калибра 155 мм. "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр.
Согласно информации из открытых источников, впервые публичное упоминание о САУ "Богдана" появилось в июле 2018 года. В апреле сообщалось, что производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц. Раньше это количество достигало 6 единиц.
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