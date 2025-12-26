ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Банки дадут украинскому ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд гривен

Украина, Пятница 26 декабря 2025 19:49
UA EN RU
Банки дадут украинскому ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд гривен Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Шесть государственных и частных банков объединились в консорциум и предоставят предприятию украинского ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд грн для расширения и модернизации производства вооружения.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Речь идет о крупнейшем в истории Украины консорциумном кредитном соглашении, которое демонстрирует объединение банковского сектора для поддержки оборонной отрасли.

Стороны подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен сроком на три года.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что работа над этой договоренностью продолжалась более четырех месяцев и включала переговоры Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками по созданию эффективного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, объединение банковского сектора вокруг поддержки украинских оружейников открывает новые возможности.

"Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства. А главное - позволяют быстрее обеспечивать украинское войско необходимым вооружением", - написал министр обороны.

Банки дадут украинскому ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд гривен

Денис Шмыгаль отметил, что государство уже системно поддерживает украинских производителей оборонной продукции через льготное кредитование. Так, за неполный 2025 год частные предприятия ОПК привлекли почти 5 млрд гривен кредитных средств.

Отдельно государство разрешило производителям дронов и средств радиоэлектронной борьбы включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.

По словам Шмыгаля, в 2026 году финансовых инструментов для развития оборонной отрасли станет еще больше. Он поблагодарил банки-участники консорциума за солидарность и ответственную позицию, подчеркнув, что такое сотрудничество критически важно для усиления обороноспособности страны.

Стало известно, что более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями. Об этом заявила премьер Украины Юлия Свириденко.

Например, Украина при поддержке Германии масштабирует производство ударно-разведывательного дрона "Линза", способного уничтожать цели и вести тактическую разведку на поле боя.

А еще благодаря финансированию из Дании в октябре производство САУ "Богдана" достигло почти 20 САУ в месяц. Хотя весной 2024 года Украина производила их только 8 штук в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Оружие в Украине Кредиты
Новости
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Россия применяет "Калибры" периодически: Плетенчук назвал причину
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну