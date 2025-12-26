Банки дадут украинскому ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд гривен
Шесть государственных и частных банков объединились в консорциум и предоставят предприятию украинского ОПК рекордный кредит на 21,5 млрд грн для расширения и модернизации производства вооружения.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Речь идет о крупнейшем в истории Украины консорциумном кредитном соглашении, которое демонстрирует объединение банковского сектора для поддержки оборонной отрасли.
Стороны подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен сроком на три года.
Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что работа над этой договоренностью продолжалась более четырех месяцев и включала переговоры Министерства обороны с Национальным банком и коммерческими банками по созданию эффективного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, объединение банковского сектора вокруг поддержки украинских оружейников открывает новые возможности.
"Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства. А главное - позволяют быстрее обеспечивать украинское войско необходимым вооружением", - написал министр обороны.
Денис Шмыгаль отметил, что государство уже системно поддерживает украинских производителей оборонной продукции через льготное кредитование. Так, за неполный 2025 год частные предприятия ОПК привлекли почти 5 млрд гривен кредитных средств.
Отдельно государство разрешило производителям дронов и средств радиоэлектронной борьбы включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.
По словам Шмыгаля, в 2026 году финансовых инструментов для развития оборонной отрасли станет еще больше. Он поблагодарил банки-участники консорциума за солидарность и ответственную позицию, подчеркнув, что такое сотрудничество критически важно для усиления обороноспособности страны.
Стало известно, что более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями. Об этом заявила премьер Украины Юлия Свириденко.
Например, Украина при поддержке Германии масштабирует производство ударно-разведывательного дрона "Линза", способного уничтожать цели и вести тактическую разведку на поле боя.
А еще благодаря финансированию из Дании в октябре производство САУ "Богдана" достигло почти 20 САУ в месяц. Хотя весной 2024 года Украина производила их только 8 штук в месяц.