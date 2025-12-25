Германия и Украина расширят производство дрона "Линза" и расширят производство дрона "Линза"
Украина при поддержке Германии масштабирует производство ударно-разведывательного дрона "Линза", способного уничтожать цели и вести тактическую разведку на поле боя.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Проект реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine. Так, украинская компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems решили расширить серийное производство беспилотника для нужд Сил обороны.
В Минобороны отметили, что "Линза" - это дрон-бомбер тактического уровня, способный выполнять как ударные, так и разведывательные задачи. Беспилотник оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что позволяет вести наблюдение и корректировать действия в режиме реального времени.
Максимальная полезная нагрузка составляет до 2 килограммов, а радиус применения - до 10 километров.
Основное назначение "Линзы" - уничтожение живой силы и техники противника, а также дистанционное минирование. В то же время его технические возможности позволяют использовать дрон и для тактической разведки, в частности на участках активных боевых действий.
Отдельным преимуществом дрона является выносная антенна, которая позволяет оператору управлять аппаратом из защищенного укрытия. Это снижает риски для личного состава и повышает живучесть расчетов БпЛА на поле боя.
Масштабирование производства "Линзы" в сотрудничестве с немецким партнером имеет целью увеличить количество современных беспилотников, доступных украинским подразделениям, а также ускорить их поставки непосредственно на фронт.
Формат сотрудничества включает:
- локализацию сборки дронов в Украине;
- совместную интеграцию боевых модулей и систем наведения;
- использование украинского боевого опыта для модернизации БпЛА;
- постепенный перенос части производственной цепи в Украину.
Это позволяет быстрее масштабировать выпуск, уменьшить зависимость от импорта и оперативно менять характеристики дронов под нужды Сил обороны.
Помощь Германии Украине
Украина и Германия за время полномасштабной войны выстроили системное партнерство в сфере производства беспилотников, которое постепенно переходит от разовых поставок к совместному серийному производству и локализации технологий.
Еще бы, 22 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует признаков готовности к завершению войны против Украины.
В связи с этим в Германии готовят существенные изменения в работе Федеральной разведывательной службы. Власти планируют предоставить спецслужбе значительно более широкие полномочия: кроме сбора разведывательных данных, она сможет непосредственно противодействовать угрозам для государства, в частности проводить кибератаки и специальные операции за пределами страны.