Германия и Украина расширят производство дрона "Линза" и расширят производство дрона "Линза"

Украина при поддержке Германии масштабирует производство ударно-разведывательного дрона "Линза", способного уничтожать цели и вести тактическую разведку на поле боя.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Проект реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine. Так, украинская компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems решили расширить серийное производство беспилотника для нужд Сил обороны.

В Минобороны отметили, что "Линза" - это дрон-бомбер тактического уровня, способный выполнять как ударные, так и разведывательные задачи. Беспилотник оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что позволяет вести наблюдение и корректировать действия в режиме реального времени.

Максимальная полезная нагрузка составляет до 2 килограммов, а радиус применения - до 10 километров.

Основное назначение "Линзы" - уничтожение живой силы и техники противника, а также дистанционное минирование. В то же время его технические возможности позволяют использовать дрон и для тактической разведки, в частности на участках активных боевых действий.

Отдельным преимуществом дрона является выносная антенна, которая позволяет оператору управлять аппаратом из защищенного укрытия. Это снижает риски для личного состава и повышает живучесть расчетов БпЛА на поле боя.

Масштабирование производства "Линзы" в сотрудничестве с немецким партнером имеет целью увеличить количество современных беспилотников, доступных украинским подразделениям, а также ускорить их поставки непосредственно на фронт.

Формат сотрудничества включает:

локализацию сборки дронов в Украине;

совместную интеграцию боевых модулей и систем наведения;

использование украинского боевого опыта для модернизации БпЛА;

постепенный перенос части производственной цепи в Украину.

Это позволяет быстрее масштабировать выпуск, уменьшить зависимость от импорта и оперативно менять характеристики дронов под нужды Сил обороны.