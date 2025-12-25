ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Германия и Украина расширят производство дрона "Линза" и расширят производство дрона "Линза"

Украина, Четверг 25 декабря 2025 17:57
UA EN RU
Германия и Украина расширят производство дрона "Линза" и расширят производство дрона "Линза" Иллюстративное фото: производство дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украина при поддержке Германии масштабирует производство ударно-разведывательного дрона "Линза", способного уничтожать цели и вести тактическую разведку на поле боя.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Проект реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine. Так, украинская компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems решили расширить серийное производство беспилотника для нужд Сил обороны.

В Минобороны отметили, что "Линза" - это дрон-бомбер тактического уровня, способный выполнять как ударные, так и разведывательные задачи. Беспилотник оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что позволяет вести наблюдение и корректировать действия в режиме реального времени.

Максимальная полезная нагрузка составляет до 2 килограммов, а радиус применения - до 10 километров.

Основное назначение "Линзы" - уничтожение живой силы и техники противника, а также дистанционное минирование. В то же время его технические возможности позволяют использовать дрон и для тактической разведки, в частности на участках активных боевых действий.

Отдельным преимуществом дрона является выносная антенна, которая позволяет оператору управлять аппаратом из защищенного укрытия. Это снижает риски для личного состава и повышает живучесть расчетов БпЛА на поле боя.

Масштабирование производства "Линзы" в сотрудничестве с немецким партнером имеет целью увеличить количество современных беспилотников, доступных украинским подразделениям, а также ускорить их поставки непосредственно на фронт.

Формат сотрудничества включает:

  • локализацию сборки дронов в Украине;
  • совместную интеграцию боевых модулей и систем наведения;
  • использование украинского боевого опыта для модернизации БпЛА;
  • постепенный перенос части производственной цепи в Украину.

Это позволяет быстрее масштабировать выпуск, уменьшить зависимость от импорта и оперативно менять характеристики дронов под нужды Сил обороны.

Помощь Германии Украине в Украине

Украина и Германия за время полномасштабной войны выстроили системное партнерство в сфере производства беспилотников, которое постепенно переходит от разовых поставок к совместному серийному производству и локализации технологий.

Еще бы, 22 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует признаков готовности к завершению войны против Украины.

В связи с этим в Германии готовят существенные изменения в работе Федеральной разведывательной службы. Власти планируют предоставить спецслужбе значительно более широкие полномочия: кроме сбора разведывательных данных, она сможет непосредственно противодействовать угрозам для государства, в частности проводить кибератаки и специальные операции за пределами страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
Новости
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну