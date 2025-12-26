Более 50% вооружения нашей армии именно украинского производства, - Свириденко

Более половины того вооружения, которое есть сейчас у Сил обороны, было произведено украинскими компаниями.

Как передает РБК-Украина , об этом премьер Украины Юлия Свириденко заявила во время ответа на вопросы журналистов.

"По состоянию, более 50 процентов вооружения в украинском войске именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году более 75 процентов средств было направлено на закупку именно у украинских производителей", - отметила глава украинского правительства.

Она уточнила, что одна из задач на 2026 год - дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Свириденко выразила благодарность всем украинским производителям оружия. Они постоянно находятся на контакте с военными, постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к новым условиям на поле боя.

"Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства", - подчеркнула премьер.