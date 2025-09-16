ua en ru
Кабмин существенно улучшил бюджетный прогноз курса доллара на 2025, но ухудшил на 2026

Украина, Вторник 16 сентября 2025 08:39
Кабмин существенно улучшил бюджетный прогноз курса доллара на 2025, но ухудшил на 2026 Фото: Курс доллара может вырасти до 45,7 грн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время в следующем году она ускорится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

В приложении "Прогнозный расчет ввозной пошлины на 2026 год" сообщается, средний курс гривны к доллару составит 42,4 грн/доллар в 2025 году и 45,7 грн/доллар в 2026 году.
По сравнению с проектом бюджетной декларации на 2026-2028 годы показатели изменились.

Ранее правительство делало расчеты по курсу 43,3 грн/доллар в 2025 году и 44,7 грн/доллар в 2026 году.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

Также Кабмин в проекте бюджета на 2026 год заложил курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году - 49,4 грн/евро.

Прогнозы курса

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара.

В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 - на декабрь).

Кроме того, ожидалось, что в 2026 году средний курс составит 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)

Курс стабилен в течение последнего года. Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на уровне: 41,28 грн/доллар. На 15 сентября 2024 года он составлял 41,27 грн/доллар.

