Кабмин существенно улучшил бюджетный прогноз курса доллара на 2025, но ухудшил на 2026

Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время в следующем году она ускорится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год ( №14000 ).

В приложении "Прогнозный расчет ввозной пошлины на 2026 год" сообщается, средний курс гривны к доллару составит 42,4 грн/доллар в 2025 году и 45,7 грн/доллар в 2026 году.



По сравнению с проектом бюджетной декларации на 2026-2028 годы показатели изменились.

Ранее правительство делало расчеты по курсу 43,3 грн/доллар в 2025 году и 44,7 грн/доллар в 2026 году.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

Также Кабмин в проекте бюджета на 2026 год заложил курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году - 49,4 грн/евро.