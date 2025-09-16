Уряд суттєво покращив бюджетний прогноз курсу долара на 2025 рік, але погіршив на 2026 рік

Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

У додатку "Прогнозний розрахунок ввізного мита на 2026 рік" повідомляється, середній курс гривні до долара становитиме 42,4 грн/долар у 2025 році та 45,7 грн/долар у 2026 році.



У порівнянні з проєктом бюджетної декларації на 2026-2028 роки показники змінилися.

Раніше уряд робив розрахунки за курсом 43,3 грн/долар у 2025 році та 44,7 грн/долар у 2026 році.

Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

Також Кабмін в проєкті бюджету на 2026 рік заклав курс євро: у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.