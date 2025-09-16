ua en ru
Уряд суттєво покращив бюджетний прогноз курсу долара на 2025 рік, але погіршив на 2026 рік

Україна, Вівторок 16 вересня 2025 08:39
Уряд суттєво покращив бюджетний прогноз курсу долара на 2025 рік, але погіршив на 2026 рік Фото: Курс долара може зрости до 45,7 грн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).

У додатку "Прогнозний розрахунок ввізного мита на 2026 рік" повідомляється, середній курс гривні до долара становитиме 42,4 грн/долар у 2025 році та 45,7 грн/долар у 2026 році.
У порівнянні з проєктом бюджетної декларації на 2026-2028 роки показники змінилися.

Раніше уряд робив розрахунки за курсом 43,3 грн/долар у 2025 році та 44,7 грн/долар у 2026 році.

Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

Також Кабмін в проєкті бюджету на 2026 рік заклав курс євро: у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.

Прогнози курсу

До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара.

У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 - на грудень).

Крім того, очікувалося, що у 2026 році середній курс становитиме 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)

Курс стабільний протягом останнього року. Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на рівні: 41,28 грн/долар. На 15 вересня 2024 року він становив 41,27 грн/долар.

