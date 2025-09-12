ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар подешевел после двух дней роста

Украина, Пятница 12 сентября 2025 15:38
UA EN RU
Доллар подешевел после двух дней роста Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2838 гривен за 1 доллар (-0,0289 грн).
Доллар подешевел после двух дней роста

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3929 гривен за 1 евро (+0,1190 грн).
Доллар подешевел после двух дней роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подешевел после двух дней роста

udinform.com

На наличном рынке доллар не изменился - 41,60 гривен, евро вырос до 48,80 гривен.

Стабильный курс

Курс НБУ не изменился за последний год: на 15 сентября 2024 года он составлял 41,27 гривен за 1 доллар. Однако осенью прошлого года доллар подорожал и концу года достиг 42 гривен. Аналитики допускают, что в этом году сезонная девальвация повторится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России