Доллар подешевел после двух дней роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2838 гривен за 1 доллар (-0,0289 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3929 гривен за 1 евро (+0,1190 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар не изменился - 41,60 гривен, евро вырос до 48,80 гривен.