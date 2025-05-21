Минфин готовит бюджетную декларацию на 3 года: что будет с курсом доллара

Фото: Курс доллара до конца года может вырасти до 43,7 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры: Средний курс гривны к доллару США: в 2025 году - 43,3 гривен (43,7 гривен - на декабрь)

в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)

в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)

в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь). Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня. "Поэтому еще что-то может измениться, но не думаю что существенно", - добавил он. Изменение прогноза Таким образом, ожидания по курсу доллара улучшились по сравнению с бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, утвержденной летом 2024 года. В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара: в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 гривен на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 гривен на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 гривен на декабрь).