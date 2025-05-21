Минфин готовит бюджетную декларацию на 3 года: что будет с курсом доллара
Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры:
Средний курс гривны к доллару США:
- в 2025 году - 43,3 гривен (43,7 гривен - на декабрь)
- в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)
- в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)
- в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь).
Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня. "Поэтому еще что-то может измениться, но не думаю что существенно", - добавил он.
Изменение прогноза
Таким образом, ожидания по курсу доллара улучшились по сравнению с бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, утвержденной летом 2024 года.
В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара:
- в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 гривен на декабрь),
- в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 гривен на декабрь),
- в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 гривен на декабрь).
Прогнозы относительно курса
Напомним, Украина в этом году получит рекордную международную помощь, из-за чего прогнозы по курсу доллара меняются.
Международный валютный фонд в апреле существенно улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2025 году 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар).
НБУ установил на 21 мая 2025 года курс на уровне 41,48 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.