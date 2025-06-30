Кабмин утвердил прогноз курса доллара к гривне на три года

Фото: курс доллара вырастет до 45 гривен к концу 2025 года, допускает Кабмин (Getty Images)

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложил незначительный рост курса доллара к гривне. Это базовый прогноз, который предполагает существенное улучшения ситуации безопасности с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

Документ содержит Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины и отдельные допущения на 2026-2028 годы. Этот прогноз подготовлен Минэкономики. Согласно прогнозу, средний курс доллара составит: в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)

в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)

в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь). Как отмечается в Бюджетной декларации, ситуация на валютном рынке остается контролируемой итогам мая 2025 года среднемесячное значение обменного курса составило 41,5 гривны за доллар, а в среднем за 2024 год. 40,2 гривны за доллар. "По состоянию на конец мая 2025 года международные резервы Украины составили 44,5 млрд долларов США. Рекордный уровень резервов обусловлен значительными объемами поступлений от международных партнеров", - говорится в документе. Изменение прогноза Таким образом, ожидания по курсу доллара улучшились по сравнению с бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, утвержденной летом 2024 года. В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара: в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 гривен на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 гривен на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 гривен на декабрь).