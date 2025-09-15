Почти 50 гривен: в проект госбюджета-2026 впервые заложили прогноз курса евро

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год заложил прогноз среднего официального курса гривны к евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год ( №14000 ).

В приложении "Прогнозный расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год" прогнозируется, что в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году - 49,4 грн/евро.



Отметим, многие ставки акцизов Украине собирается именно в евро. Однако проекты госбюджета ранее не содержали прогнозных показателей по евро.

Как бюджетный курс доллара, этот курс евро не влияет на решение НБУ по официальному курсу. Именно центробанк отвечает за валютный курс.