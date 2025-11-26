ua en ru
Правительство упростило компенсации за "єВідновлення" для жилья в общей собственности: что изменилось

Среда 26 ноября 2025 15:43
Компенсацию станет легче получить для жилья в совместной собственности (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Кабмин упростил процедуру получения компенсации по программе "єВідновлення" для жилья, находящегося в совместной собственности. Ранее тысячи семей не могли воспользоваться программой из-за необходимости письменного согласия всех совладельцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минразвития в Telegram.

Что меняется

Ранее получить компенсацию можно было только при условии письменного согласия всех совладельцев. Если один из владельцев не выходил на связь или не соглашался на восстановление, это блокировало процесс.

Теперь подать заявление может один из совладельцев, и оно будет считаться поданным от всех, если другие не пришлют возражения в течение 15 дней.

Как будет действовать механизм

Без возражений: комиссия принимает решение о предоставлении компенсации, а получатель берет на себя обязательства восстановить жилье согласно перечню работ и сумме в чек-листе.

При наличии возражений: совладельцы могут подать их в комиссию, решить вопрос через переговоры или суд.

Быстрое восстановление: в случае отсутствия возражений ремонт можно начать без задержек, что ускорит восстановление жилья даже в сложных ситуациях.

Результат для владельцев

Решение позволяет людям быстрее получать компенсации и восстанавливать поврежденное жилье, уменьшая бюрократические барьеры и препятствия из-за отсутствия согласия всех совладельцев.

Программа "єВідновлення"

"єВідновлення" - это программа помощи от государства для украинцев, чье жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий в Украине. Она действует уже более двух лет и постоянно обновляется - получает новые опции для различных категорий лиц.

Несмотря на эффективность инициативы, часть украинцев не обращается за компенсацией "єВідновлення", а четверть тех, кто подал заявки, сталкивается с проблемами при получении средств.

Ранее мы рассказывали, как принять участие в программе "єВідновлення" и что важно сделать после завершения ремонтных работ. А также, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.

