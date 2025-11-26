Уряд спростив компенсації за "єВідновлення" для житла у спільній власності: що змінилось

Кабмін спростив процедуру отримання компенсації за програмою "єВідновлення" для житла, що є у спільній власності. Раніше тисячі родин не могли скористатися програмою через необхідність письмової згоди всіх співвласників.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінрозвитку у Telegram .

Що змінюється

Раніше отримати компенсацію можна було лише за умови письмової згоди всіх співвласників. Якщо один із власників не виходив на зв’язок або не погоджувався на відновлення, це блокувало процес.

Тепер подати заяву може один із співвласників, і вона вважатиметься поданою від усіх, якщо інші не надішлють заперечення протягом 15 днів.

Як діятиме механізм

Без заперечень: комісія ухвалює рішення про надання компенсації, а отримувач бере на себе зобов’язання відновити житло згідно з переліком робіт та сумою в чек-листі.

За наявності заперечень: співвласники можуть подати їх до комісії, вирішити питання через переговори або суд.

Швидке відновлення: у разі відсутності заперечень ремонт можна розпочати без затримок, що пришвидшить відновлення житла навіть у складних ситуаціях.

Результат для власників

Рішення дозволяє людям швидше отримувати компенсації та відновлювати пошкоджене житло, зменшуючи бюрократичні бар’єри та перешкоди через відсутність згоди всіх співвласників.