ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 10 человек были арестованы в Париже на митингах против пенсионной реформы

Новина українською →
Париж, Вторник 07 марта 2023 18:24
Более 10 человек были арестованы в Париже на митингах против пенсионной реформы Фото: на митингах против пенсионной реформы арестовали более 10 человек (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, в Париже на митингах против пенсионной реформы арестовали более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BF MTV.

По данным издания, сегодня около 16:00 во время парижской демонстрации против пенсионной реформы были арестованы 11 человек.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После чего в Париже на акциях протеста по пенсионной реформе произошли столкновения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж Пенсионная реформа
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти