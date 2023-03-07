Более 10 человек были арестованы в Париже на митингах против пенсионной реформы
Фото: на митингах против пенсионной реформы арестовали более 10 человек (GettyImages)
Сегодня, 7 марта, в Париже на митингах против пенсионной реформы арестовали более 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BF MTV.
По данным издания, сегодня около 16:00 во время парижской демонстрации против пенсионной реформы были арестованы 11 человек.
L'ambiance est électrique à Paris. Nomux blessés signalés.— Ana19587 la Liberté n'a pas de prix. (@anouk1818) March 7, 2023
Quoi2news pic.twitter.com/4rCKFTRd1u
Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.
После чего в Париже на акциях протеста по пенсионной реформе произошли столкновения.
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