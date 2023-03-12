Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты
Сенат Франции в ночь на 12 марта поддержал спорный проект пенсионной реформы, предусматривающий, в частности, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Элизабет Борн.
За эту инициативу проголосовали 195 сенаторов, против – 112.
"После сотен часов дебатов Сенат принял план по пенсионной реформе. Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, обеспечившую безопасность будущих наших пенсий", - написала она.
15 марта проект реформы должен будет пройти проверку объединенного комитета, состоящего из представителей нижней и верхней палат французского парламента. Если комитет одобрит этот документ, 16 марта будет проведено окончательное голосование в обеих палатах.
#Vote Après une centaine d’heures de débat, le Sénat adopte le texte de la réforme des retraites. Une étape décisive pour faire aboutir une réforme qui assurera l’avenir de nos retraites. Totalement engagée pour permettre une adoption définitive dans les prochains jours. pic.twitter.com/c2KC0XxB0s— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 11, 2023
Напомним, после объявления о намерениях провести реформы на улицы Парижа вышли протестующие.
7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.
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