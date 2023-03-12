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Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты

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Воскресенье 12 марта 2023 06:18
Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты Фото: Сенат Франции поддержал спорный проект пенсионной реформы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сенат Франции в ночь на 12 марта поддержал спорный проект пенсионной реформы, предусматривающий, в частности, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Элизабет Борн.

За эту инициативу проголосовали 195 сенаторов, против – 112.

"После сотен часов дебатов Сенат принял план по пенсионной реформе. Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, обеспечившую безопасность будущих наших пенсий", - написала она.

15 марта проект реформы должен будет пройти проверку объединенного комитета, состоящего из представителей нижней и верхней палат французского парламента. Если комитет одобрит этот документ, 16 марта будет проведено окончательное голосование в обеих палатах.

Напомним, после объявления о намерениях провести реформы на улицы Парижа вышли протестующие.

7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

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