Во Франции поднимут пенсионный возраст, что угрожает протестами

Правительство Франции объявило о намерении внедрить реформу пенсионной системы, подразумевающую повышение на два года пенсионного возраста. После этого профсоюзы призвали к забастовкам и протестам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как утверждают представители профсоюзов, данная пенсионная реформа несправедлива и не нужна. Так, лидеры профсоюзов договорились об общенациональной забастовке 19 января, которая положит начало серии демонстраций и протестов.

Опрос Odoxa показал, что четверо из пяти граждан выступают против повышения пенсионного возраста.

Отмечается, что право выйти на пенсию в относительно молодом возрасте глубоко ценится во Франции, и реформа станет серьезным испытанием способности президента Эммануэля Макрона добиться изменений, поскольку в стране растет социальное недовольство ростом стоимости жизни.

Пенсионная реформа Макрона предусматривает выход на пенсию в 64-летнем возрасте. Инициативу еще должен одобрить парламент.

Как заявляют в правительстве, жизненно важно не допустить дефицита пенсионного бюджета.

"Я хорошо понимаю, что смена пенсионной системы вызывает вопросы и опасения среди французов", - заявила премьер Элизабет Борн. Она также добавила, что Франция "должна смотреть правде в глаза".

Реформирование пенсионной системы во Франции должно было состояться в 2020 году, но процесс заморозили из-за пандемии коронавируса.

Правительство Франции планирует, что пенсионный возраст будет повышаться на 3 месяца в год, начиная с сентября, - и вплоть до 2030 года. Добавим, что с 2027-го для получения полной пенсии французам нужно будет отработать 43 года.

Напомним, что три года назад верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Ее связывают с невозможностью власти отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.